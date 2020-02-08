ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске завершился чемпионат Беларуси по стрельбе из лука в помещении. Итоги

08.02.2020 21:44 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске завершился чемпионат Беларуси по стрельбе из лука в помещении. На протяжении трех дней 130 лучников сражались за звание чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минске завершился чемпионат Беларуси по стрельбе из лука в помещении. Итоги

8 февраля были разыграны все восемь комплектов наград. В блочном луке лучшим у мужчин стал Максим Бань, первая среди женщин – Марина Цуканова. Кстати, этот дуэт лучший и у смешанных команд.

В Минске завершился чемпионат Беларуси по стрельбе из лука в помещении. Итоги

Марина Цуканова, чемпионка Беларуси по стрельбе из блочного лука:
Все соперники достаточно сложные, и никогда не знаешь, как будут стреляться ребята, которые стреляли квалификацию, как они будут в дуэлях. Это всегда лотерея, и очень сложно что-то понять. Поэтому стреляешь максимально как можешь ты.

Выиграла чемпионат Республики Беларусь, для меня это победа личная. Давно шла к этому, поэтому я собой горжусь.

В Минске завершился чемпионат Беларуси по стрельбе из лука в помещении. Итоги

Далее бороться за медали вышли представители классического лука. В этой олимпийской дисциплине между собой конкурировали около 100 спортсменов, до личных дуэлей дошли по четыре сильнейших у мужчин и женщин. Чемпионом страны стал Станислав Барлюгов, чемпионкой – Карина Козловская. В финале она была сильнее Карины Деминской 6:4.

В Минске завершился чемпионат Беларуси по стрельбе из лука в помещении. Итоги

Карина Козловская, чемпионка Беларуси по стрельбе из классического лука:
У меня сегодня было три финала, и все золотые медали. Поначалу было спокойно, а к концу уже стало немножко волнительно. Как-то во втором за микс мы не совсем справились, заняли второе место. Поэтому было такое маленькое волнение. Но серии были очень тяжелые, потому что борьба 30х30 сама по себе очень тяжелая. Когда идет одна за одним, в конце волнение только накапливается.

В Минске завершился чемпионат Беларуси по стрельбе из лука в помещении. Итоги

Уже 10 февраля у национальной команды стартует учебно-тренировочный сбор, далее в расписании – Кубок Федерации, который примет Брест.

В Минске завершился чемпионат Беларуси по стрельбе из лука в помещении. Итоги

Люди в материале: Марина Цуканова, Карина Козловская
 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минске завершился чемпионат Беларуси по стрельбе из лука в помещении. На протяжении трех дней 130 лучников сражались за звание чемпионов,...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Понимают, что будут заниматься профессиональным спортом». В Минске прошёл 2-й тур юношеского первенства страны по шахматам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

07.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
08.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика