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В Минске завершился чемпионат Беларуси по стрельбе из лука в помещении. Итоги
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске завершился чемпионат Беларуси по стрельбе из лука в помещении. На протяжении трех дней 130 лучников сражались за звание чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
8 февраля были разыграны все восемь комплектов наград. В блочном луке лучшим у мужчин стал Максим Бань, первая среди женщин – Марина Цуканова. Кстати, этот дуэт лучший и у смешанных команд.
Марина Цуканова, чемпионка Беларуси по стрельбе из блочного лука:
Выиграла чемпионат Республики Беларусь, для меня это победа личная. Давно шла к этому, поэтому я собой горжусь.
Далее бороться за медали вышли представители классического лука. В этой олимпийской дисциплине между собой конкурировали около 100 спортсменов, до личных дуэлей дошли по четыре сильнейших у мужчин и женщин. Чемпионом страны стал Станислав Барлюгов, чемпионкой – Карина Козловская. В финале она была сильнее Карины Деминской 6:4.
Карина Козловская, чемпионка Беларуси по стрельбе из классического лука:
Уже 10 февраля у национальной команды стартует учебно-тренировочный сбор, далее в расписании – Кубок Федерации, который примет Брест.
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Новости Беларуси. В Минске завершился чемпионат Беларуси по стрельбе из лука в помещении. На протяжении трех дней 130 лучников сражались за звание чемпионов,...
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