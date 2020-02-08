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«Готов к Академии МВД на сто процентов». Что говорили школьники во время дня открытых дверей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В день открытых дверей Академию МВД посетили более 900 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Познакомиться с учебой в главном милицейском вузе приехали будущие абитуриенты со всех областей Беларуси. Им рассказали о правилах поступления, особенностях учебного процесса, дальнейшей службе. Гости также попробовали собрать оружие, заглянули в чемодан криминалиста и отведали солдатскую кашу.
Экскурс в профессию начался в главном корпусе милицейского вуза. Чтобы понять все тонкости работы в органах, для ребят организовали интерактивную выставку. Школьники и студенты смогли попробовать свои силы и в сборке оружия. Как оказалось, такими навыками обладают не только ребята, но и девушки.
Например, Анна свой профессиональный выбор сделала давно, а вот сегодня тяжесть будущей работы прочувствовала, примеряя бронежилет.
Многие приехали познакомиться с Академией целыми классами и группами. Своих студентов на экскурсию привез и Иван Шалимо. Для него Академия – родное место. Здесь он более пяти лет руководил факультетом. Теперь преподает допризывную подготовку в Минском торговом колледже.
Иван Шалимо, преподаватель допризывной подготовки филиала БГЭУ «Минский государственный торговый колледж»:
Для тех, кто точно решил поступать, 8 февраля в Академии работали сотрудники кадровых подразделений ГУВД. Специалисты принимали заявления и консультировали по будущему поступлению.
Людмила Тюшко:
Никита Тюшко:
В Академии готовят будущих следователей, экспертов-криминалистов, сотрудников ГАИ, оперативников и участковых инспекторов. Набирает популярность и новое направление – «Противодействие киберпреступлениям и компьютерная разведка». Академия уже выпустила первую двадцатку таких специалистов.
Алексей Башан, первый заместитель начальника Академии МВД Беларуси:
Очередной набор абитуриентов на дневную форму обучения стартовал. Прием заявлений завершится 15 апреля. Самым ярким моментом дня открытых дверей стали показательные выступления бригад по рукопашному бою и специального назначения внутренних войск МВД.
Юлия Стриго, корреспондент:
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Новости Беларуси. В день открытых дверей Академию МВД посетили более 900 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Познакомиться с учебой в главном...
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