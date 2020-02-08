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В Пуховичском районе живут благородные олени

08.02.2020 21:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В лесах недалеко от деревни Болочанка для них построили вольер площадью 12 гектаров, установили специальные кормушки с водой и сеном.


фото носит иллюстрационный характер

Любимое лакомство оленей -  овес, сочная морковь и соляные "шайбы". Эта зима для животных проходит максимально комфортно: почва не замерзла, а сугробы не мешают добывать еду в дикой природе. Уже к концу весны специалисты ждут пополнение - примерно два десятка оленей. А летом, когда стадо окрепнет, животных  из вольера выпустят. Это один  из проектов программы по расселению оленей в Беларуси  для увеличения популяции. Стоимость каждой особи  тысяча рублей.
 
 
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В лесах недалеко от деревни Болочанка для них построили вольер площадью 12 гектаров, установили специальные кормушки с водой и сеном.
 
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