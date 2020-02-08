|
«Сначала мне казалось, я своих детей вообще никому не смогу доверить». Почему белорусские семьи всё чаще пользуются услугами социальных нянь
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Могилевской области увеличивается спрос на услуги бесплатной няни. Такую социальную помощь оказывает государство родителям, у которых появились двойни и тройни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По всему региону работают уже 100 социальных нянь. Помощница играет с детьми, помогает молодой маме приготовить обед, искупать и переодеть малышей.
В семье могилевчан Претченко рождение двойни ждали с нетерпением. Кроватка, коляска, одежда – закупалось все в двойном количестве. Особенно сложными оказались первые месяцы после появления на свет Степы и Савелия. Не утонуть в домашних хлопотах помогла социальная няня.
Ксения Претченко, мама двойни:
Справляться в четыре руки с двумя активными малышами, когда папа на работе, Ксении помогает Светлана Константиновна – педагог по образованию и призванию. Всю жизнь проработала с детьми, потому роль социальной помощницы на пенсии, признается, как бальзам на душу.
Светлана Шевела, няня Центра социального обслуживания населения Ленинского района Могилева:
Няня поможет приготовить обед, постирает и выгладит вещи малышей, сводит на прогулку или в поликлинику.
Ирина Недобоева, корреспондент:
На такую же помощь могут рассчитывать и родители детей с особенностями развития. А вот семьям с тремя и более малышами, родившимися одновременно, помощь предложат до 40 часов в неделю.
Вероника Демидова, заместитель председателя комитета по труду занятости и соцзащите Могилевского облисполкома:
С каждым годом услуга социальной няни становится все более востребованной. Если в 2017 году ею воспользовались около 70 семей в Могилевской области, в 2019 – уже 100.
Ольга Руднева, специалист по социальной работе Центра социального обслуживания населения Ленинского района Могилева:
Требования к кандидату на должность няни высокие. Это и прохождение медкомиссии, и отсутствие проблем с законом. А главное, ответственность и любовь к детям. Ведь родители им доверяют самое ценное.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Сначала мне казалось, я своих детей вообще никому не смогу доверить». Почему белорусские семьи всё чаще пользуются услугами социальных нянь
Новости Беларуси. В Могилевской области увеличивается спрос на услуги бесплатной няни. Такую социальную помощь оказывает государство родителям, у которых...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)