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«Сначала мне казалось, я своих детей вообще никому не смогу доверить». Почему белорусские семьи всё чаще пользуются услугами социальных нянь

08.02.2020 21:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Могилевской области увеличивается спрос на услуги бесплатной няни. Такую социальную помощь оказывает государство родителям, у которых появились двойни и тройни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Сначала мне казалось, я своих детей вообще никому не смогу доверить». Почему белорусские семьи всё чаще пользуются услугами социальных нянь

По всему региону работают уже 100 социальных нянь. Помощница играет с детьми, помогает молодой маме приготовить обед, искупать и переодеть малышей.

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«Сначала мне казалось, я своих детей вообще никому не смогу доверить». Почему белорусские семьи всё чаще пользуются услугами социальных нянь

В семье могилевчан Претченко рождение двойни ждали с нетерпением. Кроватка, коляска, одежда – закупалось все в двойном количестве. Особенно сложными оказались первые месяцы после появления на свет Степы и Савелия. Не утонуть в домашних хлопотах помогла социальная няня.

«Сначала мне казалось, я своих детей вообще никому не смогу доверить». Почему белорусские семьи всё чаще пользуются услугами социальных нянь

Ксения Претченко, мама двойни:
Сначала мне казалось: я своих детей маленьких вообще никому не смогу доверить, даже, грубо говоря, маме, мужу оставить. Но когда первый раз пришла няня, я поняла, что это душевный, хороший человек, на которого можно рассчитывать, положиться. Можно… Вот чай могу сейчас попить, побеседовать.

«Сначала мне казалось, я своих детей вообще никому не смогу доверить». Почему белорусские семьи всё чаще пользуются услугами социальных нянь

Справляться в четыре руки с двумя активными малышами, когда папа на работе, Ксении помогает Светлана Константиновна – педагог по образованию и призванию. Всю жизнь проработала с детьми, потому роль социальной помощницы на пенсии, признается, как бальзам на душу.

«Сначала мне казалось, я своих детей вообще никому не смогу доверить». Почему белорусские семьи всё чаще пользуются услугами социальных нянь

Светлана Шевела, няня Центра социального обслуживания населения Ленинского района Могилева:
Я же не воспитатель, я же няня, я нянчу. Ну вот это у меня пятая семья уже, в которой я работаю. Две семьи у меня ушли в детский сад. Но я с ними поддерживаю отношения. Я считаю, что это очень хорошо, что государство взяло на себя такую ответственность в организации помощи мамам.

«Сначала мне казалось, я своих детей вообще никому не смогу доверить». Почему белорусские семьи всё чаще пользуются услугами социальных нянь

Няня поможет приготовить обед, постирает и выгладит вещи малышей, сводит на прогулку или в поликлинику.

«Сначала мне казалось, я своих детей вообще никому не смогу доверить». Почему белорусские семьи всё чаще пользуются услугами социальных нянь

Ирина Недобоева, корреспондент:
Социальные няни помогают семьям, в которых родились двойни и тройни, от появления малышей на свет и до трех лет. Четыре часа в день – отличное подспорье для родителей таких маленьких озорников.

«Сначала мне казалось, я своих детей вообще никому не смогу доверить». Почему белорусские семьи всё чаще пользуются услугами социальных нянь

На такую же помощь могут рассчитывать и родители детей с особенностями развития. А вот семьям с тремя и более малышами, родившимися одновременно, помощь предложат до 40 часов в неделю.

«Сначала мне казалось, я своих детей вообще никому не смогу доверить». Почему белорусские семьи всё чаще пользуются услугами социальных нянь

Вероника Демидова, заместитель председателя комитета по труду занятости и соцзащите Могилевского облисполкома:
Для многих семей рождение детей (особенно первых) – это тоже такой экзамен на прочность. Тем более, когда в семье появляется один ребенок, либо трое, либо это ребенок с особенностями развития, то, конечно, помощь здесь необходима. И поэтому социальная няня – это тот человек, который и поможет, и поддержит семью.

«Сначала мне казалось, я своих детей вообще никому не смогу доверить». Почему белорусские семьи всё чаще пользуются услугами социальных нянь

С каждым годом услуга социальной няни становится все более востребованной. Если в 2017 году ею воспользовались около 70 семей в Могилевской области, в 2019 – уже 100.

«Сначала мне казалось, я своих детей вообще никому не смогу доверить». Почему белорусские семьи всё чаще пользуются услугами социальных нянь

Ольга Руднева, специалист по социальной работе Центра социального обслуживания населения Ленинского района Могилева:
Многие с опаской относятся к человеку, который придет в их семью, незнакомому. Но, попробовав, потом очень всем нравится. И дети привыкают к няне, и родители привыкают к няне. И потом очень тяжело даже расстаются.

«Сначала мне казалось, я своих детей вообще никому не смогу доверить». Почему белорусские семьи всё чаще пользуются услугами социальных нянь

Требования к кандидату на должность няни высокие. Это и прохождение медкомиссии, и отсутствие проблем с законом. А главное, ответственность и любовь к детям. Ведь родители им доверяют самое ценное.

Люди в материале: Ксения Претченко, Светлана Шевела, Ирина Недобоева, Вероника Демидова, Ольга Руднева
 
 
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Новости Беларуси. В Могилевской области увеличивается спрос на услуги бесплатной няни. Такую социальную помощь оказывает государство родителям, у которых...
 
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