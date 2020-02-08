В Бресте легковушка врезалась в машину спасателей

Источник материала: Tut.by

В Бресте 8 февраля легковушка врезалась в автомобиль МЧС. ДТП попало на наружную камеру видеонаблюдения.

Видео: Интернет-провайдер WikiLink

Авария произошла около 17.00 на перекрестке улиц Краснознаменная и Колесника. Судя по записи, автомобиль спасателей с включенными маячками синего цвета выехал на перекресток. Две легковушки остановились пропустить пожарных, а третья продолжила движение и врезалась в заднюю часть спецавтомобиля.

К счастью, никто не пострадал.