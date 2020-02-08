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В Бресте легковушка врезалась в машину спасателей
Источник материала: Tut.by
В Бресте 8 февраля легковушка врезалась в автомобиль МЧС. ДТП попало на наружную камеру видеонаблюдения.
Видео:
Авария произошла около 17.00 на перекрестке улиц Краснознаменная и Колесника. Судя по записи, автомобиль спасателей с включенными маячками синего цвета выехал на перекресток. Две легковушки остановились пропустить пожарных, а третья продолжила движение и врезалась в заднюю часть спецавтомобиля.
К счастью, никто не пострадал.
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Спасатели пересекали перекресток с включенными маячками.
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