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Белорусский бизнес и туризм несут убытки из-за коронавируса
08.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусы отказываются от поездок в Китай – туроператоры предлагают альтернативу. А китайские поставщики приостановили доставку смартфонов. Да и вообще грузы идут с задержкой. Кто недосчитался прибыли из-за коронавируса, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.
Свои графики меняют и логистические центры. Работы стало меньше, в том числе и из-за новогодних праздников. Новых грузов из Китая нет, а старые приходят с задержкой.
Тем временем китайские производители смартфонов приостановили поставки техники. Но паниковать не стоит, говорят специалисты. «На данный момент дефицита товара у нас нет, до конца февраля склады заполнены, сможем снабдить всех товарами. Если он (дефицит) и возможен, то, скорее всего, где-то к середине – концу марта», – успокоил администратор официального магазина китайской корпорации по производству смартфонов Вячеслав Писук.
Вспышка коронавируса внесла свои коррективы и в планы туристов. Мечту встретить день рождения в Китае Ксении пришлось отложить.Турфирма готова вернуть деньги за путевку. «Не сразу отказались. Посмотрели, послушали - подумали, что мелочь, опять раздули все. А потом посмотрели на масштабы этой проблемы и поняли, что лучше, наверное, не рисковать. Мало ли что, все-таки здоровье важнее», – поделилась жительница Минска.
Если коронавирус победят в скором времени, турфирмы в нормальный график работы вернутся только к маю, говорят специалисты. Все переговоры по организованным поездкам китайских туристов в Беларусь прекращены, а белорусам вместо Китая предлагают альтернативные варианты. «Нестабильная ситуация, и ни мы, ни наши партнеры не заинтересованы в том, чтобы наши туристы поехали в Китай и с ними там что-то произошло», – отметил директор туристической компании Павел Черноокий.
Корановирус проник и в систему образования. Новый семестр в некоторых вузах начнется без китайских студентов, а их в Беларуси почти пять тысяч. Многим продлили каникулы. А тем, у кого карантин затянется, предложат индивидуальные формы обучения.
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Как утверждают специалисты, если коронавирус победят в скором времени, турфирмы в нормальный график работы вернутся только к маю.
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