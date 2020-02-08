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Белорусский бизнес и туризм несут убытки из-за коронавируса

08.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусы отказываются от поездок в Китай – туроператоры предлагают альтернативу. А китайские поставщики приостановили доставку смартфонов. Да и вообще грузы идут с задержкой. Кто недосчитался прибыли из-за коронавируса, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Время обеда, а в этом ресторане китайской кухни ни одного посетителя. И так уже несколько недель. Основными клиентами были китайские бизнесмены, туристы и студенты. Выручка уже упала, но руководство надеется, что ситуация изменится. «Гости нашего заведения – это в основном китайцы, студенты, но минчане также посещают. Если ничего не изменится, будем привлекать нового гостя, проводить акции», – рассказал администратор китайского ресторана Павел Дунаев.

Свои графики меняют и логистические центры. Работы стало меньше, в том числе и из-за новогодних праздников. Новых грузов из Китая нет, а старые приходят с задержкой.
«Люди на сегодняшний день уже ждали, что мы уже отправим груз. На сегодняшний день наши партнеры, которые  заказывали грузоперевозки в Беларуси, переживают: выйдут ли товары, не выйдут. Каждый день звонят нам, уточняют.  Мы все уточняем у партнеров в Китае. Как там дальше грузы будут приходить из-за данной ситуации, мы на сегодняшний день пока не знаем», – сообщил руководитель логистического отдела Мирослав Высочанский.

Тем временем китайские производители смартфонов приостановили поставки техники. Но паниковать не стоит, говорят специалисты. «На данный момент дефицита товара у нас нет, до конца февраля склады заполнены, сможем снабдить всех товарами. Если он (дефицит) и возможен, то, скорее всего, где-то к середине – концу марта», – успокоил администратор официального магазина китайской корпорации по производству смартфонов Вячеслав Писук.

Вспышка коронавируса внесла свои коррективы и в планы туристов. Мечту встретить день рождения в Китае Ксении пришлось отложить.Турфирма готова вернуть деньги за путевку. «Не сразу отказались. Посмотрели, послушали - подумали, что мелочь, опять раздули все. А потом посмотрели на масштабы этой проблемы и поняли, что лучше, наверное, не рисковать. Мало ли что, все-таки здоровье важнее», – поделилась жительница Минска.

Если коронавирус победят в скором времени, турфирмы в нормальный график работы вернутся только к маю, говорят специалисты. Все переговоры по организованным поездкам китайских туристов в Беларусь прекращены, а белорусам вместо Китая предлагают альтернативные варианты. «Нестабильная ситуация, и ни мы, ни наши партнеры не заинтересованы в том, чтобы наши туристы поехали в Китай и с ними там что-то произошло», – отметил  директор туристической компании Павел Черноокий.

Корановирус проник и в систему образования. Новый семестр в некоторых вузах начнется без китайских студентов, а их в Беларуси почти пять тысяч. Многим продлили каникулы. А тем, у кого карантин затянется, предложат индивидуальные формы обучения.



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Теги: Минск
 
 
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Как утверждают специалисты, если коронавирус победят в скором времени, турфирмы в нормальный график работы вернутся только к маю.
 
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