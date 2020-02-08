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Белоруски обыграли нидерландок и вышли в финальный раунд Кубка Федерации

08.02.2020 22:38 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белоруски обыграли нидерландок и вышли в финальный раунд Кубка Федерации
Белорусская теннисная федерация

В Нидерландах завершился поединок квалификационного раунда теннисного Кубка Федерации между сборными Беларуси и Нидерландов. После первого игрового дня счет в противостоянии был равным. Арина Соболенко обыграла Аранчу Рус, а Александра Саснович уступила лидеру нидерландок восьмой ракетке мира Кики Бертенс.

Белоруски обыграли нидерландок и вышли в финальный раунд Кубка Федерации Белоруски сыграли вничью с нидерландками в первый день Кубка Федерации

Во второй игровой день первыми на корте появились лидеры команд. Увереннее действовала Кики Бертенс и обыграла Арину Соболенко в двух сетах – 6:4, 6:4.

Во втором матче встречались Александра Саснович и Аранча Рус. В начале поединка белоруска выглядела растерянной и не могла достойно противостоять сопернице, получив от нее «баранку». Казалось, что ход встречи предрешен, однако Саснович стала действовать увереннее и сумела одержать волевую победу – 0:6, 7:5, 6:2.

Победитель матча Беларусь – Нидерланды определялся в парном поединке. Арина Соболенко и Александра Саснович соперничали с Кики Бертенс и Деми Схюрс. Первый сет наши девушки проиграли, однако сумели «додавить» оппоненток. Одним из ключевых моментов стала усталость лидера нидерландок, Бертенс допускала гораздо больше ошибок, чем в одиночной встрече с Соболенко. Белоруски были в двух мячах от разгрома, однако в напряженной борьбе с четвертого матчбола на тай-брейке вырвали победу в матче – 4:6, 6:3, 7:6 (10:8).

БЕЛАРУСЬ – НИДЕРЛАНДЫ – 3:2

Таким образом женская сборная Беларуси по теннису одержала победу над нидерландками и вышла в финальный раунд Кубка Федерации, в котором сыграют 12 сильнейших сборных. За главный трофей команда Беларуси будет бороться со сборными Венгрии, Австралии, Чехии, Франции, Испании, Швейцарии, Словакии, Бельгии, Германии, России и США. Турнир пройдет в Будапеште в середине апреля.

 
 
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В Гааге завершилась встреча женских сборных Беларуси и Нидерландов по теннису в рамках Кубка Федерации.
 
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