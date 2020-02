Белоруски обыграли нидерландок и вышли в финальный раунд Кубка Федерации

В Нидерландах завершился поединок квалификационного раунда теннисного Кубка Федерации между сборными Беларуси и Нидерландов. После первого игрового дня счет в противостоянии был равным. Арина Соболенко обыграла Аранчу Рус, а Александра Саснович уступила лидеру нидерландок восьмой ракетке мира Кики Бертенс.

Во второй игровой день первыми на корте появились лидеры команд. Увереннее действовала Кики Бертенс и обыграла Арину Соболенко в двух сетах – 6:4, 6:4.

Во втором матче встречались Александра Саснович и Аранча Рус. В начале поединка белоруска выглядела растерянной и не могла достойно противостоять сопернице, получив от нее «баранку». Казалось, что ход встречи предрешен, однако Саснович стала действовать увереннее и сумела одержать волевую победу – 0:6, 7:5, 6:2.

Победитель матча Беларусь – Нидерланды определялся в парном поединке. Арина Соболенко и Александра Саснович соперничали с Кики Бертенс и Деми Схюрс. Первый сет наши девушки проиграли, однако сумели «додавить» оппоненток. Одним из ключевых моментов стала усталость лидера нидерландок, Бертенс допускала гораздо больше ошибок, чем в одиночной встрече с Соболенко. Белоруски были в двух мячах от разгрома, однако в напряженной борьбе с четвертого матчбола на тай-брейке вырвали победу в матче – 4:6, 6:3, 7:6 (10:8).