На границе задержан Григорий Костусев

Григория Костусева сегодня задержали на пограничном переходе «Новая Гута». Он возвращался из Украины, где принимал участие в международной конференции. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила сопредседатель движения солидарности «Разам» Алена Толстая. Григорий Костусев подтвердил TUT.BY информацию о своем задержании, пишет tut.by Главу партии БНФсегодня задержали на пограничном переходе «Новая Гута». Он возвращался из Украины, где принимал участие в международной конференции. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила сопредседатель движения солидарности «Разам». Григорий Костусев подтвердил TUT.BY информацию о своем задержании, пишет

Среди задержанных также оказались активисты Игорь Ляльков и Сергей Сентюров.





По словам Алены Толстой, поводом для задержания могла стать найденная в машине программа Бандеровских чтений, которые сегодня проходили в Киевсовете.





Как рассказал TUT.BY Григорий Костусев, машину, на которой он возвращался из Украины вместе с другими активистами, на границе сначала осмотрели пограничники и сказали, что автомобиль и все пассажиры задержаны. Их передали сотрудникам таможни, которые под конвоем завезли машину в бокс на осмотр.









— У памяшканні мытні мы сядзім ужо амаль тры гадзіны. Замначальніка мытні сказаў, што знойдзеныя праграмкі Бандэраўскіх чытанняў адправілі на экспертызу ў Гомель . Якая экспертыза і што там будуць правяраць, ён не сказаў, слова «экстрэмізм» ад яго не гучала, — пояснил Костусев.





Автомобиль сотрудники таможни досмотрели и передали задержанным акт осмотра. В нем описаны все печатные материалы, найденные в машине: брошюры, несколько заявлений движения солидарности «Разам», резолюция митинга, прошедшего в Минске 8 декабря прошлого года.





«Никаких иных товаров в ходе досмотра, в том числе товаров, запрещенных и (или) ограниченных в перемещении через таможенную границу ЕАЭС, не выявлено», — сказано в акте досмотра.





— Што будзе далей, нам не сказалі. Мы чакаем, — сказал Костусев.



