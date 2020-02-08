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На границе задержан Григорий Костусев

08.02.2020 22:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главу партии БНФ задержали на погранпереходе «Новая Гута»

Главу партии БНФ Григория Костусева сегодня задержали на пограничном переходе «Новая Гута». Он возвращался из Украины, где принимал участие в международной конференции. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила сопредседатель движения солидарности «Разам» Алена Толстая. Григорий Костусев подтвердил TUT.BY информацию о своем задержании, пишет tut.by
Среди задержанных также оказались активисты Игорь Ляльков и Сергей Сентюров.

По словам Алены Толстой, поводом для задержания могла стать найденная в машине программа Бандеровских чтений, которые сегодня проходили в Киевсовете.

Как рассказал TUT.BY Григорий Костусев, машину, на которой он возвращался из Украины вместе с другими активистами, на границе сначала осмотрели пограничники и сказали, что автомобиль и все пассажиры задержаны. Их передали сотрудникам таможни, которые под конвоем завезли машину в бокс на осмотр.


—  У памяшканні мытні мы сядзім ужо амаль тры гадзіны. Замначальніка мытні сказаў, што знойдзеныя праграмкі Бандэраўскіх чытанняў адправілі на экспертызу ў Гомель. Якая экспертыза і што там будуць правяраць, ён не сказаў, слова «экстрэмізм» ад яго не гучала, — пояснил Костусев.

Автомобиль сотрудники таможни досмотрели и передали задержанным акт осмотра. В нем описаны все печатные материалы, найденные в машине: брошюры, несколько заявлений движения солидарности «Разам», резолюция митинга, прошедшего в Минске 8 декабря прошлого года.

«Никаких иных товаров в ходе досмотра, в том числе товаров, запрещенных и (или) ограниченных в перемещении через таможенную границу ЕАЭС, не выявлено», — сказано в акте досмотра.

— Што будзе далей, нам не сказалі. Мы чакаем, — сказал Костусев.
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Главу партии БНФ задержали на погранпереходе «Новая Гута»
 
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