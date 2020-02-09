Ризотто, щучья икра и рыбьи фрикадельки. Три несложных и вкусных рецепта из рыбы и морепродуктов

Источник материала: Tut.by

Выходные — отличный повод, чтобы приготовить что-то интересное из рыбы и морепродуктов. С одной стороны, суббота и воскресенье — уже праздник, с другой — время наконец-то позволяет сотворить на кухне что-то особенное. Предлагаем вам наши варианты для вдохновения и реализации.

Ризотто с креветками (2 порции)





Ингредиенты: Рис арборио — 140 г;

Бульон рыбный или овощной — 750 мл;

Креветки королевские отварные — 6 шт.;

Луковица — 1 шт.;

Морковь — 1 шт.;

Сухие травы, соль — по вкусу;

Растительное масло для жарки — 30 г.

Как готовить?

Мелко нарезать лук и морковь, в толстостенной кастрюле пассировать на растительном масле до прозрачности, добавить сухие травы, все посолить. Добавить рис, все хорошо перемешать, накрыть крышкой и томить около 5 минут на небольшом огне. В отдельной емкости довести до кипения бульон. Добавить 250 мл бульона в рис. Перемешать. Когда жидкость впитается, повторить процедуру. Перед добавлением оставшегося бульона, утопить в рисе отварные креветки. Когда весь бульон впитается, ризотто будет готово к подаче на стол.

Соленая щучья икра





Ингредиенты: Щучья икра — 500 г;

Морская соль — 3 ч. л.;

Оливковое масло — 3 ст. л.;

Стеклянные баночки по 200 мл.

Как готовить?

Стерилизовать банки с крышками. Икру поместить в глубокую миску, залить кипятком доверху. Удалить пленки. Воду слить. Промыть икру несколько раз холодной водой, процедить с помощью мелкого сита. Поместить икру в стеклянную емкость, добавить соль и интенсивно перемешивать, пока икра не приобретет янтарный цвет. Переложить икру в баночки, сверху налить по столовой ложке оливкового масла, закрыть крышками, поставить в холодильник. Через 8−10 часов можно пробовать.

Рыбные фрикадельки





Ингредиенты: Филе белой рыбы — 0,5 кг;

Перловая крупа — 40 г;

Яйцо — 1 шт.;

Лук — 2 шт.;

Морковь — 1 шт.;

Томатная паста — 250 мл;

Рыбный бульон — 250 мл;

Мука — 70 г;

Соль — 1 ч. л.;

Перец — 1−3 ч. л.;

Сухие травы, лавровый лист;

Растительное масло для жарки.

Как готовить?

Приготовить перловую кашу и охладить ее до комнатной температуры. Рыбное филе перекрутить в мясорубке с половинкой луковицы. К рыбному фаршу добавить яйцо, соль, перец, сухие травы, перловую кашу. Все перемешать. Сформовать фрикадельки размером с грецкий орех, обвалять в муке и обжарить на среднем огне до образования небольшой корочки. В отдельной сковороде пассеровать оставшийся мелко нарезанный лук и натертую морковь. Добавить горячий бульон, томатную пасту, все перемешать, накрыть крышкой и готовить еще около 5 минут. В емкость для запекания выложить обжаренные фрикадельки, залить доверху соусом и отправить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Через 20 минут уменьшить температуру до 160 градусов и запекать еще 20 минут.