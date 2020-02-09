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Ризотто, щучья икра и рыбьи фрикадельки. Три несложных и вкусных рецепта из рыбы и морепродуктов

09.02.2020 08:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Выходные — отличный повод, чтобы приготовить что-то интересное из рыбы и морепродуктов. С одной стороны, суббота и воскресенье — уже праздник, с другой — время наконец-то позволяет сотворить на кухне что-то особенное. Предлагаем вам наши варианты для вдохновения и реализации.

Ризотто с креветками (2 порции)


Ингредиенты:

  • Рис арборио — 140 г;
  • Бульон рыбный или овощной — 750 мл;
  • Креветки королевские отварные — 6 шт.;
  • Луковица — 1 шт.;
  • Морковь — 1 шт.;
  • Сухие травы, соль — по вкусу;
  • Растительное масло для жарки — 30 г.

Как готовить?

  1. Мелко нарезать лук и морковь, в толстостенной кастрюле пассировать на растительном масле до прозрачности, добавить сухие травы, все посолить.
  2. Добавить рис, все хорошо перемешать, накрыть крышкой и томить около 5 минут на небольшом огне.
  3. В отдельной емкости довести до кипения бульон. Добавить 250 мл бульона в рис. Перемешать. Когда жидкость впитается, повторить процедуру. Перед добавлением оставшегося бульона, утопить в рисе отварные креветки. Когда весь бульон впитается, ризотто будет готово к подаче на стол.

Соленая щучья икра


Ингредиенты:

  • Щучья икра — 500 г;
  • Морская соль — 3 ч. л.;
  • Оливковое масло — 3 ст. л.;
  • Стеклянные баночки по 200 мл.

Как готовить?

  1. Стерилизовать банки с крышками.
  2. Икру поместить в глубокую миску, залить кипятком доверху. Удалить пленки. Воду слить. Промыть икру несколько раз холодной водой, процедить с помощью мелкого сита.
  3. Поместить икру в стеклянную емкость, добавить соль и интенсивно перемешивать, пока икра не приобретет янтарный цвет.
  4. Переложить икру в баночки, сверху налить по столовой ложке оливкового масла, закрыть крышками, поставить в холодильник. Через 8−10 часов можно пробовать.

Рыбные фрикадельки


Ингредиенты:

  • Филе белой рыбы — 0,5 кг;
  • Перловая крупа — 40 г;
  • Яйцо — 1 шт.;
  • Лук — 2 шт.;
  • Морковь — 1 шт.;
  • Томатная паста — 250 мл;
  • Рыбный бульон — 250 мл;
  • Мука — 70 г;
  • Соль — 1 ч. л.;
  • Перец — 1−3 ч. л.;
  • Сухие травы, лавровый лист;
  • Растительное масло для жарки.

Как готовить?

  1. Приготовить перловую кашу и охладить ее до комнатной температуры.
  2. Рыбное филе перекрутить в мясорубке с половинкой луковицы.
  3. К рыбному фаршу добавить яйцо, соль, перец, сухие травы, перловую кашу. Все перемешать.
  4. Сформовать фрикадельки размером с грецкий орех, обвалять в муке и обжарить на среднем огне до образования небольшой корочки.
  5. В отдельной сковороде пассеровать оставшийся мелко нарезанный лук и натертую морковь. Добавить горячий бульон, томатную пасту, все перемешать, накрыть крышкой и готовить еще около 5 минут.
  6. В емкость для запекания выложить обжаренные фрикадельки, залить доверху соусом и отправить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Через 20 минут уменьшить температуру до 160 градусов и запекать еще 20 минут.
 
 
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Выходные - отличный повод, чтобы приготовить что-то интересное из рыбы и морепродуктов. С одной стороны, суббота и воскресенье - уже праздник, с другой - время...
 
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