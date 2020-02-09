Бег на лыжах — целый ритуал для Виктора Минкова

Источник материала: Газета Авангард

Замечательным подарком к юбилею для жителя Новой Гусевицы Виктора Минкова стал главный приз в номинации «За особый вклад в формирование здорового образа жизни» районного конкурса за духовное возрождение «Рождественская звезда».





Признаюсь, когда ехала на встречу с Виктором Николаевичем, не покидало ощущение, что наше знакомство будет интересным. И для этого у меня были веские основания. Виктор всю жизнь прожил в родной деревне. Как говорится, здесь родился, учился, обзавелся семьей… Да и имя у нашего героя вовсе неслучайное – Виктор, что означает «победитель».

Мои чаяния подтвердились: от собеседника просто исходили внутренняя последовательность и основательность во всем. Чувствовался в нем некий стержень.Хотя вроде бы жизнь складывалась как у всех: школа, учеба в Буда-Кошелевском техникуме, служба в армии, более 20 лет отработал в местном хозяйстве… Но, наверное, и ответ кроется здесь же: человек всю жизнь прожил на родной земле и ощущает себя абсолютно счастливым.

Спорт сопровождает Виктора Николаевича на протяжении всей жизни. Еще будучи мальчонкой, со сверстниками бежали домой из школы, играли в снежки, катались на санках, играли в хоккей, ну и, конечно, ходили на самодельных лыжах. А зимы были тогда не чета нашим – морозные и снежные. Надевать лыжи приходилось и в годы службы в армии.

В КСУП «Гусевица» он был одним из активных участников футбольной команды, которая не раз становилась лидером районных спартакиад. Здесь же много лет работал методистом по спорту.

Бег на лыжах, а особенно участие в соревнованиях – целый ритуал для Виктора Николаевича. Здесь важно всё – от аромата горячего чая, смазки лыж, подготовки всей спортивной амуниции, боевого настроя и до последних метров дистанции. Как результат – 8 дипломов I степени в районной «Белорусской лыжне». Первую награду он получил еще в 2006-м, а в прошлом году в возрастной категории 50 лет и старше ему вновь не было равных.

На вопрос: а как же любимые лыжи в нынешнюю бесснежную зиму? – Виктор Николаевич заверил: «Было бы желание». Ведь всегда можно найти альтернативу. Новый день у нашего героя традиционно начинается с утренней зарядки и обтирания холодной водой. А русская баня стала хобби для всей большой семьи Минковых.

У Виктора Николаевича три сына, четверо внуков. Каждый из них со спортом на «ты». Средний сын – спортсмен, любитель бега и активный участник полумарафонов. А одна из внучек занимается фигурным катанием. Супруга Людмила Ивановна разделяет увлечение мужа и «ходит на лыжах» вместе с ним.

Поддержка хорошей физической формы необходима и в профессиональной деятельности Виктора Минкова. Так сложилось, что уже более десяти лет он трудится социальным работником территориального центра социального обслуживания населения. На его попечении находятся три пожилых человека, самой старшей подопечной уже 93 года.

Что для вас победа в конкурсе? – на этот вопрос Виктор Николаевич, не задумываясь, ответил: «Это огромная честь. Награда для меня стала неожиданной, но она ко многому обязывает. Приятно осознавать, что среди других лауреатов конкурса есть и такие же простые люди, как я, разного возраста и разных профессий. Недаром конкурс приобрел статус «народного».

Виктор Минков всегда в авангарде спортивной жизни Гусевицкого сельсовета. В планах – участие в районных соревнованиях. Ведь только личным примером, по его мнению, можно привить любовь к спорту.

Наталья ЛОГУНОВА