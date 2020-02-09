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Как плавать, чтобы быстрее похудеть
Источник материала: Tut.by
Плавание — как и любая другая физическая активность — может помочь в потере веса. Издание
Самое важное в потере веса — потреблять меньше калорий, чем сжигать с физической активностью. И если для первого понадобится пересмотреть свое питание, то для второго вполне подойдет плавание.
«Чем медленнее вы плывете, тем больше калорий сжигаете именно из жира, — объясняет диетолог и тренер Синди Даллоу. — Но при этом чем быстрее вы плывете, тем больше общее количество сжигаемых за тренировку калорий».
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Плавание - как и любая другая физическая активность - может помочь в потере веса.
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