Как плавать, чтобы быстрее похудеть

Источник материала: Tut.by

Плавание — как и любая другая физическая активность — может помочь в потере веса. Издание PopSugar объясняет, как делать это эффективнее.



Источник: pixabay.com

Самое важное в потере веса — потреблять меньше калорий, чем сжигать с физической активностью. И если для первого понадобится пересмотреть свое питание, то для второго вполне подойдет плавание.

«Чем медленнее вы плывете, тем больше калорий сжигаете именно из жира, — объясняет диетолог и тренер Синди Даллоу. — Но при этом чем быстрее вы плывете, тем больше общее количество сжигаемых за тренировку калорий». По ее мнению , лучшего результата удастся добиться, если чередовать очень быстрое плавание с отдыхом. «Большинство людей плавает все время в одном темпе — довольно медленном. Это укрепляет здоровье сердца в целом, но не очень эффективно для похудения. Лучше добавлять элементы интенсивной интервальной тренировки : например, начните с разминки — плавания в привычном стиле, а потом чередуйте быстрое плавание с короткими промежутками отдыха. Закончите тренировку заминкой — неторопливым плаванием».