Более 40 лет жизни Святослав Гаврилович Куст посвятил Пинскому району

Источник материала: Полесская правда



Поздравления с 70-летним юбилеем принимает Святослав Гаврилович Куст – человек на Пинщине известный. Более 40 лет трудовой деятельности он посвятил нашему району. Хотя его малой родиной является г. Давид-Городок соседнего Столинского района.

После окончания школы Святослав Гаврилович поступил в Белорусскую сельскохозяйственную академию. Затем была работа инженером по труду в колхозе «Искра» Лидского района, а позже – служба в рядах Советской Армии. После армии начал свою трудовую деятельность в Пинском районе главным экономистом колхоза «Маяк». Руководил колхозом «Прогресс», в 90-х был заместителем председателя Пинского районного агропромышленного объединения, начальником учетно-экономического отдела. 15 лет работал на переднем крае экономики района, все эти годы посвятил ответственной и сложной работе в должности заместителя председателя районного исполнительного комитета, курируя экономический блок: предприятия промышленности, торговли, сферы услуг, предпринимательство… В 2005 году Святослав Гаврилович занял должность заместителя генерального директора ОАО «ПТО Медтехника», а позже перешел в райисполком, возглавив коллектив управления по труду, занятости и социальной защите, где проработал до выхода на заслуженный отдых. И всегда его деятельность отличали умение найти правильное решение, новаторство, принципиальность, ответственность, что снискало авторитет и уважение у коллег и жителей Пинщины.

Пожелаем Святославу Гавриловичу доброго здоровья, успехов, благополучия в семье и долголетия. С юбилеем!

Вероника НИКОЛАЕВА