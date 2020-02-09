ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Азербайджане стартуют внеочередные выборы парламента

09.02.2020 09:38 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В воскресенье, 9 февраля, в Азербайджане состоятся внеочередные выборы в Милли Меджлис (парламент) шестого созыва.

Об этом сообщает Анадолу.

«На воскресных выборах 5,387 млн избирателей предстоит сделать выбор между 1315 кандидатами, 299 из которых – женщины. 80 депутатов повторно подали заявки на участие в выборах», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в выборах участвуют представители 19 политических партий, однако 83% кандидатов - независимые.

За ходом голосования будут следить около 77,7 тыс. местных и 880 иностранных наблюдателей.

Решение о проведении выборов было принято 5 декабря 2019 года указом президента страны Ильхама Алиева.

В парламенте Азербайджана - 125 депутатов.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В воскресенье, 9 февраля, в Азербайджане состоятся внеочередные выборы в Милли Меджлис (парламент) шестого созыва.
 
Новости дня
Новости разные
 
В ООН назвали количество террористов в Сирии и Ираке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

08.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
09.02.2020
Полесская правда
Газета Авангард
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика