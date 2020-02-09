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«Автозадачка» на выходные. А вы уверены, что проезжаете перекрестки с круговым движением по ПДД?

09.02.2020 09:44 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У некоторых водителей до сих пор вызывает затруднения проезд круговых перекрестков, например таких, как площадь Бангалор. А вы уверены, что проезжаете перекрестки, на которых организовано круговое движение, строго по ПДД? Разбираемся в нашей «автозадачке» из книги эксперта Александра Коноплицкого «Правила дорожного движения: неизвестное об известном».


Ответ на автозадачку будет опубликован в понедельник в 11.00

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Автомобилю 2 0%
Автомобилю 3 48%
Автомобилям 2 и 3 6%
Автомобилям 1 и2 1%
Разрешено всем автомобилям 43%

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Простые перекрестки с круговым движением не вызывают затруднений у водителей. Все знают, как их проезжать. Но всегда ли это делают в четком соответствии с ПДД?
 
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