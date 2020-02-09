«Автозадачка» на выходные. А вы уверены, что проезжаете перекрестки с круговым движением по ПДД?

Источник материала: Tut.by

У некоторых водителей до сих пор вызывает затруднения проезд круговых перекрестков, например таких, как площадь Бангалор. А вы уверены, что проезжаете перекрестки, на которых организовано круговое движение, строго по ПДД? Разбираемся в нашей «автозадачке» из книги эксперта Александра Коноплицкого «Правила дорожного движения: неизвестное об известном».





Ответ на автозадачку будет опубликован в понедельник в 11.00

Опрос Спасибо за участие в опросе Проголосовало 376 человек Какому из автомобилей разрешено продолжать движение в указанном стрелкой направлении? Автомобилю 1 1% Автомобилю 2 0% Автомобилю 3 48% Автомобилям 2 и 3 6% Автомобилям 1 и2 1% Разрешено всем автомобилям 43% Все опросы