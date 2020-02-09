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«Автозадачка» на выходные. А вы уверены, что проезжаете перекрестки с круговым движением по ПДД?
Источник материала: Tut.by
У некоторых водителей до сих пор вызывает затруднения проезд круговых перекрестков, например таких, как площадь Бангалор. А вы уверены, что проезжаете перекрестки, на которых организовано круговое движение, строго по ПДД? Разбираемся в нашей «автозадачке» из книги эксперта Александра Коноплицкого «Правила дорожного движения: неизвестное об известном».
Ответ на автозадачку будет опубликован в понедельник в 11.00
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Простые перекрестки с круговым движением не вызывают затруднений у водителей. Все знают, как их проезжать. Но всегда ли это делают в четком соответствии с ПДД?
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