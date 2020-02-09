В Брестской области попутчик обокрал водителя и купил подарки родственнику

Источник материала: Аргументы и факты

Как рассказала старший инспектор ОИОС УВД Брестского облисполкома Александра ЗАХАРОВА, в милицию обратился житель Бреста. Он заявил о том, что у него пропали деньги. В краже он подозревает случайного попутчика.

Мужчина рассказал, что около автовокзала в Бресте к нему обратился незнакомец и попросил отвезти в Каменец. Водитель согласился. По пути следования владелец автомобиля ненадолго отлучился, остановившись на автобусной станции. А после того, как он высадил попутчика, то обнаружил пропажу денег.

Спустя некоторое время подозреваемый был найден. Им оказался 37-летний брестчанин. Он пояснил, что приехал в Каменец на день рождения к родственнику. Его внимание привлекли деньги, находившиеся за солнцезащитным козырьком. Он решил забрать купюры и потратил их на подарки родственнику и алкоголь. Теперь мужчина будет привлечен к ответственности.