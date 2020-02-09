ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В ООН назвали количество террористов в Сирии и Ираке

09.02.2020 09:31 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Региональные ячейки придерживаются стратегии закрепления в зонах конфликтов, используя местные проблемы.

Заместитель генсека ООН, руководитель контртеррористического управления организации Владимир Воронков заявил о нахождении в Сирии и Ираке 20–27 тыс. террористов. 

По его словам, «Исламское государство» (ИГ), остается ядром транснациональной террористической угрозы, передает kommersant

«Мы должны оставаться бдительными и быть едиными в борьбе с этим злом. ИГ продолжало свои попытки возродиться и восстановить свой потенциал... Региональные ячейки придерживаются стратегии закрепления в зонах конфликтов, используя местные проблемы», - сказал Воронков во время выступления в Совбезе. 

По его мнению, они продолжат представлять угрозу и в краткосрочной, и в долгосрочной перспективе.

В октябре 2019 года был убит лидер террористической группировки «Исламское государство»Абу Бакра аль-Багдади. Президент США Дональд Трамп сообщил, что его обнаружили и убили в сирийской провинции Идлиб при содействии Турции, Сирии, Ирака, РФ и курдов.
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Региональные ячейки придерживаются стратегии закрепления в зонах конфликтов, используя местные проблемы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Количество жертв нового коронавируса превысило 800 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

08.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
09.02.2020
Полесская правда
Газета Авангард
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика