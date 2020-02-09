Для тех, кто в декрете, но пока скучает. Пять годных фильмов о беременности

Источник материала: Tut.by

AFISHA.TUT.BY выбрала пять достойных фильмов на тему беременности. Если вы планируете, ждете или уже родили ребенка — рекомендуем к просмотру! Хотя и остальным советуем: по крайней мере некоторых части этих фильмов уморительно смешные и милые.

1. «Джуно» (2007)

Подходящий фильм, чтобы посмотреть в подростком возрасте и понять: беременность в 16 — не очень прикольная тема. Героиня фильма оказалась именно в такой ситуации. После отказа от аборта Джуно решает отдать своего еще нерожденного ребенка в приемную семью. Только и этому плану не суждено сбыться. Вернее, в его первоначальном формате. Но если мы скажем что-то еще, уже начнутся спойлеры.

В главных ролях — Эллен Пейдж и Майкл Сера. Хоть они не избалованы крупными ролями в известных фильмах, свою работу в кадре делают отлично. Героям актеров реально веришь! А еще, несмотря на славу «легкого молодежного фильма», у «Джуно» есть даже «Оскар» — за лучший сценарий. Так что если не смотрели — время исправляться.

2. «Немножко беременна» (2007)

Здесь сразу стоит сказать, что в ролях Сет Роген и Кэтрин Хейгл. Согласитесь, что каждый из этой парочки идеально смотрится в легких и непринужденных фильмах. «Немножко беременна» — из таких.

История классическая: «Они сошлись — волна и камень, стихи и проза, лед и пламень…» А если отбросить лирику, то после секса на одну ночь карьеристка Эллисон и прожигатель жизни Бен обнаруживают, что им придется пообщаться подольше. Причина понятна — беременность. Девушка решает дать парню шанс, чтобы ребенок общался с отцом. Естественно, все получается смешно и неловко — а что еще нужно от такого фильма? Разве что Джейсон Сигал и Джона Хилл в некоторых сценах.

3. «Бриджит Джонс 3» (2016)

Не ждали? Наверное, сама Бриджит тоже! В принципе фильм можно смотреть даже если вы не видели первые две части. Второй фильм культовой серии заканчивается тем, что вроде бы героиня Рене Зеллвегер наконец счастлива в браке, но вот мы включаем третий — и… Джонс уже в разводе. Тем не менее, мистер Дарси в лице Колина Ферта в фильме появится, так что, девочки, не расходимся.

Причем тут беременность? Ну все-таки Бриджит Джонс по сценарию 43 года — пора бы! Вот только обстоятельства зачатия получились такими, что весь фильм героиня пытается понять, кто же отец ребенка. Выглядит все это как весьма забавная история, ведь концовка получилась мимимишная. Смотрите!

4. «Чего ждать, когда ждешь ребенка» (2012)

Даже первые три фильма не способны конкурировать с этим по звездности состава. Меньше чем за два часа вы увидите Кэмерон Диаз, Дженнифер Лопес, Анну Кендрик, Элизабет Бэнкс — и это мы еще только женские роли перечислили. В центре сюжета — пять пар, которые готовятся стать родителями (некоторые — не впервые). Вам предлагается сравнить, насколько разный получается опыт.

Фильм точно оценят те, у кого дети уже есть, а то и несколько. В эпизодах с юмором обыгрываются разные мелкие неприятные ситуации, которые то и дело происходят, когда ждешь и воспитываешь ребенка. Это расслабляет: приятно понимать, что у других проблемы точно такие же. Значит — все преодолимо!

5. «Девять месяцев» (1995)

«Девять месяцев» самый старый в подборке, зато, вероятно, более жизненный из всех. Ситуация нередкая: жена (Ребекка) хочет ребенка, муж (Сэмуэл) — нет. И это не на словах, а на деле: речь не о какой-то там абстрактной беременности, а о вполне реальной. Может, все бы обошлось, если бы не друг Сэмуэла, который засыпает его аргументами против беременности.

Как разрешится ситуация — увидите в фильме, намекнем только, что разногласия в паре стали такими жесткими, что Ребекка даже в какой-то момент решает уйти из семьи. Такой сценарий вкупе с актерским дуэтом Хью Гранта и Джулианны Мур просто не может не зайти. По крайней мере, нам так кажется.

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