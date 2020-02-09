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Оранжевый уровень опасности объявлен на понедельник из-за ветра
Источник материала: Партизан
Синоптики распространили штормовое предупреждение. Оранжевый уровень опасности объявлен на большей части территории Беларуси и в Минске из-за сильного ветра.
Порывами он будет усиливаться до 15-22 м/с.
В понедельник ожидается повышение температуры. Днем по стране будет уже от 1 до 8 градусов тепла. Возможны осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь, ночью и утром ожидается гололедица, пишет
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Синоптики распространили штормовое предупреждение. Оранжевый уровень опасности объявлен на большей части территории Беларуси и в Минске из-за сильного ветра.
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