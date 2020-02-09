|
На пожаре в Осиповичском районе пострадала молодая женщина
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 8 февраля около половины седьмого вечера произошёл пожар в агрогородке Дричин Осиповичского района.
По
В результате пожара повреждены диван и пол, закопчены вещи в помещении.
Предполагается, что загорание случилось из-за нарушения правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.
На неделе в Марьиной Горке возник пожар из-за масла на сковороде.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 8 февраля около половины седьмого вечера произошёл пожар в агрогородке Дричин Осиповичского района. По сведениям Могилёвского ОУМЧС, в огне...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)