На пожаре в Осиповичском районе пострадала молодая женщина

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 8 февраля около половины седьмого вечера произошёл пожар в агрогородке Дричин Осиповичского района.

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, в огне пострадала 32-летняя хозяйка дома. Женщина была госпитализирована с ожогами 1-3 степени 10% тела.



Фото: Могилёвское ОУМЧС

В результате пожара повреждены диван и пол, закопчены вещи в помещении.



Фото: Могилёвское ОУМЧС

Предполагается, что загорание случилось из-за нарушения правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.



Фото: Могилёвское ОУМЧС

На неделе в Марьиной Горке возник пожар из-за масла на сковороде.