ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На пожаре в Осиповичском районе пострадала молодая женщина

09.02.2020 09:49 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 8 февраля около половины седьмого вечера произошёл пожар в агрогородке Дричин Осиповичского района. 

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, в огне пострадала 32-летняя хозяйка дома. Женщина была госпитализирована с ожогами 1-3 степени 10% тела. 

На пожаре в Осиповичском районе пострадала молодая женщина
Фото: Могилёвское ОУМЧС 

В результате пожара повреждены диван и пол, закопчены вещи в помещении. 

На пожаре в Осиповичском районе пострадала молодая женщина
Фото: Могилёвское ОУМЧС 

Предполагается, что загорание случилось из-за нарушения правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. 

На пожаре в Осиповичском районе пострадала молодая женщина
Фото: Могилёвское ОУМЧС 

На неделе в Марьиной Горке возник пожар из-за масла на сковороде.

Пострадали мать и сын – подробности здесь

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 8 февраля около половины седьмого вечера произошёл пожар в агрогородке Дричин Осиповичского района.  По сведениям Могилёвского ОУМЧС, в огне...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Автозадачка» на выходные. А вы уверены, что проезжаете перекрестки с круговым движением по ПДД?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

08.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
09.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика