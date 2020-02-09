В Совмине пояснили, кто будет отвечать за случаи падения зарплат бюджетников в январе

Источник материала: Виртуальный Брест

Правительство предупредило руководителей бюджетных организаций и тех ведомств, у которых они находятся в подчинении, что они будут нести личную ответственность за допущение падения зарплат работников за январь в сравнении с декабрем прошлого года. Об этом говорится в соответствующем поручении правительства от 17 января 2020 года, копия которого попала в редакцию FINANCE.TUT.BY.

Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Совет министров поручил руководителям республиканских органов госуправления и других госорганизаций, которые находятся в подчинении у правительства, НАН Беларуси, председателям областных и Минского городского исполкома, а также главам администраций СЭЗ и индустриального парка «Великий камень» взять под строжайший контроль вопрос с зарплатами бюджетников.

Напомним, с 1 января 2020 года зарплаты бюджетникам начисляют по новой схеме. Одно из главных изменений в оплате труда бюджетников в том, что тарифную ставку первого разряда, по которой раньше рассчитывали заработки работникам бюджетных организаций, заменили на базовую ставку, равную 185 рублям.

В каждой бюджетной организации должны провести широкую разъяснительную работу в трудовых коллективах о том, как будет формироваться заработная плата работников с введением новых условий оплаты. До срока выплаты зарплат за январь 2020 года каждый руководитель должен лично выступить перед работниками организаций на собрании.

Поручение правительства предусматривает «безусловное выполнение требований главы государства».

13 декабря Александр Лукашенко заявил, что «разберется со всеми», кто вносил предложения по изменению схемы выплаты зарплат бюджетников, если кто-то получит «на рубль меньше» при такой же нагрузке, как сейчас.

Также Совмин поручил выдать каждому работнику детализированный расчетный листок с отражением каждого элемента зарплаты в декабре прошлого года и январе этого. Если в эти месяцы у работника были какие-то особенности оплаты труда, к примеру разовые или сезонные выплаты, ему тоже должны это прокомментировать и, если потребуется, предоставить анализ зарплат за предыдущие годы.

Все вопросы, которые возникают у людей по поводу зарплат, должны незамедлительно решаться. Если нужно, то можно обращаться за консультацией в Минтруда, профильное министерство или к местным органам власти.

Совмин предупредил, что за случаи падения зарплат и некачественное проведение разъяснительной работы руководители будут нести персональную ответственность.

Министры труда и финансов должны до 10 февраля отчитаться о выполнении поручения, а при необходимости внести предложения «об ответственности кадров».

Несмотря на то, что во многих бюджетных организациях проводились собрания, на которых работникам объясняли, как им будут начислять зарплату, у тех, кто уже получил расчетники, вопросов относительно сумм за январь все еще хватает. Некоторые обоснованные. Минтруда уже выявило случаи ошибочного начисления оплаты. К примеру, в четырех школах централизованной бухгалтерией отдела образования Октябрьского района города Гродно некоторым работникам были выставлены неверные суммы.

В ведомстве говорят, что если у работников бюджетных организаций при сравнении заработных плат за декабрь и январь есть вопросы по ее размеру и структуре, им нужно обратиться в бухгалтерию организации, в которой они работают. Это поможет исключить ошибки в начислении зарплаты.

— Если вопросы остались, за разъяснениями можно обратиться в Министерство труда и социальной защиты. При этом не обязательно указывать свою фамилию, достаточно назвать организацию, в которой сложилась такая ситуация, — говорят в ведомстве.

Обратиться в министерство можно разными способами: по номеру телефона инфолинии — 8 017 309-93-09, написать на электронную почту mlsp@mintrud.gov.by или в социальные сети — группу Министерства труда и социальной защиты во «ВКонтакте», фейсбуке и «Одноклассниках».