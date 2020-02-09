Григория Костусева продержали четыре часа на белорусско-украинской границе

«Радыё Свабода» . Машину с белорусской делегацией на конференцию «Гибридная война РФ против Беларуси» в Киеве, которая возвращалась в Беларусь 8 февраля, белорусские пограничники и таможенники продержали на пограничном переходе «Новая Гута» более четырех часов, сообщает





В машине находились председатель партии БНФ Григорий Костусев, активист партии БНФ Игорь Ляльков и активисты движения солидарности «Разам».





«Сегодня мы еще были приглашены украинской стороной на «Бандеровские чтения», - рассказал Григорий Костусев по телефону. - Украинскую границу мы перешли без вопросов, а на белорусской стороне у нас нашли программки этих мероприятий и не могут разобраться, что с нами сделать. Даже в туалет водили под конвоем».





Таможенники сказали Григорию Костусеву, что материалы конференции и чтений, которые они нашли в машине, «послали на экспертизу в Гомель».