Три автомобиля столкнулись на МКАД

Источник материала: Аргументы и факты

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска Татьяны Сподабаевой, в крайней левой полосе столкнулись «Ситроен» и «Фольксваген».

От удара «Фольксваген» отбросило в третью полосу, затем - на ограждение, а «Ситроен» столкнулся с автомобилем «Мицубиси», который ехал по второй полосе.