Три автомобиля столкнулись на МКАД

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска Татьяны Сподабаевой, в крайней левой полосе столкнулись «Ситроен» и «Фольксваген».
От удара «Фольксваген» отбросило в третью полосу, затем - на ограждение, а «Ситроен» столкнулся с автомобилем «Мицубиси», который ехал по второй полосе.
В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. Сотрудники ГАИ выясняют причины аварии, сообщили в телеграмм-канале Управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома.