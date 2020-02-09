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Три автомобиля столкнулись на МКАД

09.02.2020 08:45 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Три автомобиля столкнулись на МКАД
УГАИ ГУВД Мингорисполкома

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска Татьяны Сподабаевой, в крайней левой полосе столкнулись «Ситроен» и «Фольксваген».

От удара «Фольксваген» отбросило в третью полосу, затем - на ограждение, а «Ситроен» столкнулся с автомобилем «Мицубиси», который ехал по второй полосе.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. Сотрудники ГАИ выясняют причины аварии,  сообщили в телеграмм-канале Управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома. 

Три автомобиля столкнулись на МКАД
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Теги: Минск
 
 
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