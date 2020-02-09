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Соболенко и Саснович вывели Беларусь в финальный турнир Кубка Федерации
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские теннисистки вышли в финальный турнир FedCup, одолев противниц из Нидерландов со счётом 3:2.
7 февраля Кики Бертенс (8 WTA)
В решающем парном поединке, который прошёл на неудобном для белорусских спортсменок грунтовом покрытии, Арина и Александра одержали волевую победу в трёх сетах – 4:6, 6:3, 7:6 (10:8). Матч длился 2 часа 25 минут.
Далее 14−19 апреля в Будапеште белорускам предстоит выступить в финальном турнире Кубка Федерации, куда проходят сборные 12 стран.
В прошлом году сборной Беларуси не удалось попасть в финал FedCup.
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Новости Беларуси. Белорусские теннисистки вышли в финальный турнир FedCup, одолев противниц из Нидерландов со счётом 3:2. 7 февраля Кики Бертенс (8 WTA) обыграла...
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