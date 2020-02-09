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Георгий Колдун провел в Осиповичах встречу со школьниками

09.02.2020 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Дети в интернете

Сотрудники мобильного оператора МТС и популярный белорусский артист Георгий Колдун в МПЦ «Ровесник» на днях провели открытый мастер-класс по безопасному поведению в интернете для учеников 3-4 классов СШ № 2.

Как известно, мировая Сеть делает нашу повседневную жизнь интереснее и удобнее. Она может дать ответ на любой вопрос, но при этом таит немало опасностей. Особенно уязвимы юные пользователи. Даже не все взрослые сейчас знают о том, как обезопасить себя от вирусов, шок-контента, «троллей», кибер- и просто преступников, что уж говорить о доверчивых детях? Поэтому очень важно воспитывать у ребят критическое отношение к тому, что они видят в Сети.

Преподаватель интернет-грамотности в доступной игровой форме рассказал ученикам о правилах безопасного поведения в интернете и размещения личной информации, а также культуре общения в соцсетях. Школьники разобрались, какие опасности их могут подстерегать в Сети и как избегать провокаций со стороны незнакомых людей.

В конце урока все классы получили сертификаты об окончании курса по безопасному поведению в интернете. Затем ребята пригласили певца в свою школу, где он познакомился с экспозицией музея.

Справочно. Проект «Дети в интернете«, который реализовывается совместно с Министерством образования Беларуси, работает седьмой год. Открытые уроки по сетевому этикету прошли в различных городах Беларуси. МТС уже обучил безопасному интернету более 9 тысяч мальчишек и девчонок.

 
 
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Дети в интернете Сотрудники мобильного оператора МТС и популярный белорусский артист Георгий Колдун в МПЦ «Ровесник» на днях провели открытый мастер-класс...
 
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