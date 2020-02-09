Власти назвали мотивы застрелившего 26 человек тайского военного

Убивший 26 человек мужчина открыл стрельбу в тайском городе Накхонратчасима из-за проблем с продажей своего дома. Об этом заявил премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча,Agence France-Presse.

Какего слова телеканал Thai PBS, стрелок открыл огонь по личным причинам. Премьер-министр отметил, что у открывшего стрельбу военного раньше не наблюдалось проблем. Reuters уточняет, что он почувствовал себя обманутым в сделке. Издание The Straits Times добавляет, что в конфликте был замешан родственник командира военного. Командир был первой жертвой младшего офицера Джакрапанта Томмы.

Сначала Томма 8 февраля открыл стрельбу на территории воинской части. Кроме командира, он убил еще двух человек — одного военного и 63-летнюю женщину.

Затем мужчина украл из военной части огнестрельное оружие, сел в военный внедорожник Humvee и поехал в торговый центр Terminal 21, по пути расстреливая гражданских. Все свои действия он транслировал в Facebook. Позже соцсеть заблокировала его аккаунт. Посетителей и сотрудников торгового центра он взял в заложники. По данным газеты Naewna, их было 16 человек.





На место происшествия прибыл спецназ. В итоге военного ликвидировали. От правоохранительных органов, как сообщала The Bangkok Times, он скрывался около 17 часов на территории ТЦ, где продолжил расстрел. В результате его действий 26 человек убиты, еще 57 получили ранения.







