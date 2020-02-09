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Власти назвали мотивы застрелившего 26 человек тайского военного
Источник материала: Партизан
По словам премьер-министра страны, военный открыл стрельбу из-за проблем с продажей дома. В сделке участвовал родственник его командира, которого мужчина убил первым. Стрелок посчитал себя обманутым.
Убивший 26 человек мужчина открыл стрельбу в тайском городе Накхонратчасима из-за проблем с продажей своего дома. Об этом заявил премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча,
Как
Сначала Томма 8 февраля открыл стрельбу на территории воинской части. Кроме командира, он убил еще двух человек — одного военного и 63-летнюю женщину.
Затем мужчина украл из военной части огнестрельное оружие, сел в военный внедорожник Humvee и поехал в торговый центр Terminal 21, по пути расстреливая гражданских. Все свои действия он транслировал в Facebook. Позже соцсеть заблокировала его аккаунт. Посетителей и сотрудников торгового центра он взял в заложники. По данным газеты Naewna, их было 16 человек.
На место происшествия прибыл спецназ. В итоге военного ликвидировали. От правоохранительных органов, как сообщала The Bangkok Times, он скрывался около 17 часов на территории ТЦ, где продолжил расстрел. В результате его действий 26 человек убиты, еще 57 получили ранения.
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По словам премьер-министра страны, военный открыл стрельбу из-за проблем с продажей дома. В сделке участвовал родственник его командира, которого мужчина убил...
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