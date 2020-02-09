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Осенью Минск примет форум регионов России и Беларуси, посвященный 75-летию Великой Победы
09.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Осенью в Минске пройдет седьмой форум регионов России и Беларуси. Его посвятят 75-летию Великой Победы, передает «МИР 24».
Участники форума обсудят совместные экономические проекты, вопросы взаимодействия на международных площадках. Предусмотрена также встреча спикеров верхних палат белорусского и российского парламентов с руководителями регионов двух стран. Традиционно будут подписаны десятки контрактов.
По результатам шести предыдущих форумов регионов подписано более трехсот соглашений о сотрудничестве. Общая сумма контрактов – около 2 миллиардов долларов.
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Участники форума обсудят совместные экономические проекты, вопросы взаимодействия на международных площадках.
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