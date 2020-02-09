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Осенью Минск примет форум регионов России и Беларуси, посвященный 75-летию Великой Победы

09.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Осенью в Минске пройдет седьмой форум регионов России и Беларуси. Его посвятят 75-летию Великой Победы, передает «МИР 24».

Участники форума обсудят совместные экономические проекты, вопросы взаимодействия на международных площадках. Предусмотрена также встреча спикеров верхних палат белорусского и российского парламентов с руководителями регионов двух стран. Традиционно будут подписаны десятки контрактов.

«Будет подписание соглашений для того, чтобы реализовывать совместные проекты, которые будут взаимовыгодны для наших стран. И мы рассчитываем на то, что это будет очень масштабное мероприятие, которое позволит нам выйти на новый уровень сотрудничества по всем направлениям абсолютно», – рассказала председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова.

По результатам шести предыдущих форумов регионов подписано более трехсот соглашений о сотрудничестве. Общая сумма контрактов – около 2 миллиардов долларов.



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Теги: Минск
 
 
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Участники форума обсудят совместные экономические проекты, вопросы взаимодействия на международных площадках.
 
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