Профсоюз РЭП взял под защиту работников предприятия управделами Лукашенко

praca-by.info . 12 февраля на ОАО «Озерцо-логистик» состоится профсоюзная конференция официального Белорусского профсоюза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства, которая должна решить судьбу коллективного договора на 2020-2023 годы. Профсоюзная конференция будет проходить в кабинете директора предприятия. Похоже, наниматель именно так понимает социальное партнерство, сообщает





С августа 2019 года, когда сотрудников предприятия незаконно лишили надбавок (они составляют около 70-100% оклада), в коллективе сложилась напряженная ситуация, которая не разрешилась и по сей день. Директор предприятия Сергей Добриян, по словам работников, ссылается на постановление Совета министров №744: темпы роста зарплаты опережают производительность труда. Попытки коллектива изменить пункт 13 коллективного договора, соглаcно которому все надбавки выплачиваются только при наличии прибыли и только по единоличному решению нанимателя, похоже, не увенчались успехом.





В знак протеста против бездействия официального профсоюза около 30 работников предприятия вступили в профсоюз РЭП, представители которого и попытались встретиться с директором ОАО «Озерцо-логистик» для обсуждения и решения проблемных вопросов.





Что из этого вышло, сайту praca-by.info рассказал лидер профсоюза Геннадий Федынич.





- 5 февраля я созвонился с господином Добрияном, уведомил его, что более 30 работников предприятия состоят в профсоюзе РЭП, поэтому хотел бы встретиться с ним, чтобы обсудить ряд вопросов, в том числе – структуру и размер заработной платы работников предприятия. Директор попросил подготовить список вопросов, которые предполагалось обсудить, и списочный состав работников предприятия, которые вступили в РЭП. Мы подготовили список вопросов, один из них – пути взаимодействия при создании организационной структуры профсоюза РЭП.









Я был уверен, что встреча состоится, потому что, на мой взгляд, любой наниматель заинтересован в нормальной рабочей обстановке в организации. Тем более, директор сказал, что каждый работник имеет право выбирать тот профсоюз, который хочет, и выразил готовность к встрече.





Однако 6 февраля, после того как мы отправили наши вопросы, мы получили факс за подписью того же Добрияна достаточно странного содержания: идет ссылка на пункт 2.3 Устава нашего профсоюза, и просьба предоставить документы о создании первички. Данный пункт совершенно не предусматривает отчетность перед нанимателем о численности членов профсоюза РЭП на данной организации. Посоветую и юристам организации, и ее руководству: прежде чем делать ссылку на какой-либо пункт Устава, сначала прочитайте его полностью, тем более, что он находится в свободном доступе. Пункт 5.4 (часть 9) Устава говорит, цитирую: «Совет профсоюза имеет право вести коллективные переговоры и заключать коллективный договор от имени членов РЭП – работников предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений».





- Как профсоюз РЭП планирует выстраивать дальнейшие отношения с администрацией ОАО «Озерцо-логистик»?





- Мы в данной ситуации хотели найти приемлемые пути взаимодействия, устраивающие обе стороны, но, видно, придется работать сугубо по закону. В соответствии с новым Трудовым кодексом профсоюз РЭП выйдет с предложением о заключении коллективного договора от имени членов нашего профсоюза. Мы подготовим свой проект коллективного договора и в соответствии с законодательством предложим нанимателю коллективные переговоры.





Мы предложим изменения в контракт каждого работника, указав конкретный размер вознаграждений за профмастерство и доплаты за сложность и напряженность в работе, что будет соответствовать реальной цене рабочей силы, которая не будет зависеть от “настроения” нанимателя.





Мы внесем свои предложения по изменению положений о надбавках, доплатах и других выплатах, основываясь при этом на тех проблемных моментах, которые сегодня интересуют большинство работников данной организации с учетом ее экономической ситуации. В соответствии со статьей 357 ТК РБ, «стороны не имеют права прекратить коллективные переговоры в одностороннем порядке». Согласно этой же статье, наниматели обязаны предоставлять информацию, необходимую для ведения коллективных переговоров, что, как мы надеемся, будет и сделано.





В сложившейся ситуации я бы рекомендовал работникам организации не превращать профсоюзную конференцию по заключению колдоговора в совещание под руководством директора: это противоречит принципам социального партнерства, где обе стороны имеют равные права. Как известно, конференция должна будет проходить непосредственно в кабинете директора, что руководитель предприятия объясняет отсутствием другого, более просторного, помещения. Однако «Озерцо-логистик» является открытым акционерным обществом, а согласно положения об ОАО, его руководитель при собрании акционеров обязан предоставить соответствующее помещение. Почему тогда он не обязан предоставить соответствующее помещение для проведения нормальной конференции по коллективному договору?





Мы прекрасно понимаем, чем закончится такая конференция: 14 делегатов придут в кабинет директора и под его «зорким взглядом» подавляющее большинство будет вынуждено проголосовать за его предложения. Лет 15 назад РЭП это уже проходил.





Более того, хочу проинформировать всех руководителей предприятий и организаций («Озерцо-логистик» – не исключение), что социальное партнерство – это равенство сторон, и ни одна из сторон не должна превалировать в коллективном договоре. Именно такую картину наоборот мы наблюдаем сегодня в ОАО «Озерцо-логистик». В противном случае зачем коллективный договор? Пусть все решает директор. Ведь общеизвестно, что не в кабинетах Управделами, не на балансовой комиссии (при защите планов предприятия на будущий год) делается прибыль, она создается всеми сотрудниками организации, которые профессионально выполняют свои обязанности.





- Чем, на ваш взгляд, вызван отказ директора «Озерцо-логистик» от встречи?





- Я не думаю, что директор был самостоятелен в выборе своего решения. На мой взгляд, если ты готов к встрече и болеешь за микроклимат во вверенном тебе коллективе – встречаешься, если не готов или чего-то боишься – всегда найдется повод отказаться от нее. Мы всегда открыты – для работников, нанимателей и властей. Хотелось бы взаимности – открытости и со стороны нанимателя. Но при этом мы всегда помним, что никогда не пойдем на компромиссы, в результате которых будут нарушаться законные права членов профсоюза и ухудшаться их благосостояние.



