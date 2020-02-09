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Шестой раз с начала года дорожает автомобильное топливо

09.02.2020 09:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С 9 февраля в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и бензин вырастут на 1 копейку.

Cтоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 70 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 80 копеек, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 2 копейки, ДТ — 1 рубль 80 копеек, сообщает пресс-служба «Белнефтехима».
Это шестое изменение цен на автомобильное топливо в 2020 году. Последний раз цена изменялась 2 февраля.
 
 
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С 9 февраля в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и бензин вырастут на 1 копейку.
 
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