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Шестой раз с начала года дорожает автомобильное топливо
Источник материала: Партизан
С 9 февраля в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и бензин вырастут на 1 копейку.
Cтоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 70 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 80 копеек, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 2 копейки, ДТ — 1 рубль 80 копеек,
Это шестое изменение цен на автомобильное топливо в 2020 году. Последний раз цена изменялась 2 февраля.
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С 9 февраля в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и бензин вырастут на 1 копейку.
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