Считать как русский крестьянин: британский математик показал любопытный способ умножения

Источник материала: Tut.by

Британский телеведущий и популяризатор математики Джонни Болл рассказал в одном из выпусков своего шоу Numberphile, как считать как «русский крестьянин».

В качестве примера он показал, как можно умножить 9 на 13. Для этого Болл использовал расчет в два столбика. Слева он поделил 9 на 2, а справа — умножил 13 на 2. Результаты за исключением дробной части в первом случае записывались под исходными числами.

Математик повторил эту процедуру: 4 (как мы помним, дробную часть он не записал) поделил на 2, а 26 умножил на 2.

В итоге у него получилось два столбика: 9, 4, 2, 1 и 13, 26, 52, 104. После этого Джонни Болл стал вычеркивать строки, где слева стоят четные числа, то есть, 4 и 26, 2 и 52. И, сложив оставшиеся справа числа (13 и 104), он получил верный ответ — 117.

Математик отметил, что таким способом пользовались русские крестьяне в XIX веке, однако он был известен еще в Древнем Египте.