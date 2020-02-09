Российская компания отказала «Белнефтехиму» в поставках нефти

officelife.media . Белнефтехим ведет переговоры с российской компанией «Татнефть» о поставках нефти, пишет





Глава «Транснефти» Николай Токарев не скрывает, что его компания получила предварительную заявку от «Татнефти» на поставку в феврале 80 тыс. т нефти в Беларусь.





Однако стороны пока не договорилась о ценах на углеводороды, комментирует гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов. По его словам, поставки в Беларусь начнутся только после ценовой договоренности.





«Когда договоримся о справедливой цене», — подчеркивает глава «Татнефти».