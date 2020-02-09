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«Были в шоке». С декретницы требуют вернуть государству пособия на ребенка - больше 7300 рублей

09.02.2020 13:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Управление социальной защиты известило нас, что мы должны вернуть излишне выплаченные суммы пособия на моего трехлетнего внука. А все потому, что семья сына уехала жить в Украину», рассказывает бабушка малыша, на которого и выплачивались деньги. Семье нужно вернуть пособия почти за 2 года, в сумме это больше 7 тысяч рублей. FINANCE.TUT.BY узнал, как так получилось.


Фото: Pixabay.com

В редакцию обратилась бабушка трехлетнего мальчика, на которого государство исправно платило пособие, но часть которого теперь нужно вернуть. Сумма немалая — 7331 рубль.

— В семье моего сына 17 февраля 2017 года родился мальчик. Невестве оформили пособие по уходу за ребенком до 3 лет, — рассказывает женщина. — В конце 2017 семья уехала в Киев, поскольку мой сын там работает, у них есть временный вид на жительство в Украине.

Бабушка мальчика рассказывает, что пособие исправно платили до января 2020 года, а потом перестали.

— Когда сын с невесткой приехали сюда, они позвонили в органы соцзащиты. Там сказали, что выплата пособия приостановлена, ведь ребенок большую часть времени находился не в Беларуси. Кроме того, мы должны вернуть уже выплаченное пособие почти за 2 года, — продолжает собеседница. — Мы были в шоке.

Когда мама мальчика пошла на личный прием в управление соцзащиты Первомайского района Минска, ей пояснили, что для получения пособия на ребенка он должен жить преимущественно в Беларуси. Это значит, что не меньше 183 дней в году нужно находиться на территории нашей страны. При этом, если он выезжает из страны больше чем на 2 месяца, выплата пособия на это время приостанавливается. Мама должна была каждый раз уведомлять соцзащиту об отъезде или возвращаться в страну каждые два месяца, если хотела сохранить выплаты. В данном случае информацию о том, на сколько и когда мама с ребенком покидали страну, сообщили пограничные службы.

— Невестке сказали, что она за это расписывалась, когда оформляла документы на пособие. Однако мы об этой норме не знали, — говорит бабушка малыша. -Да и почему о возврате не сказали раньше, а только сейчас, когда внуку почти уже исполнилось 3 года? Невестка не работает, работает только сын. А сумму немалую теперь отдавать.

Управление социальной защиты администрации первомайского района Минска написало получательнице пособия официальное письмо, в котором четко пояснило, Сколько денег и почему ей нужно вернуть.

В письме говорится, что соцзащита «установила факты излишне выплаченных сумм пособия по уходу за ребенком до 3 лет в размере 7 331,66 рубля». Мама не должна была получать пособие с 21 декабря 2017 по 31 октября 2018 года, с 19 ноября 2018 по 31 января 2019 года, с 19 февраля по 31 мая 2019 года и с 11 июня по 31 декабря 2019 года. Излишние выплаты были сделаны потому, что получательница не подавала документы о том, что ребенок проживает преимущественно за пределами Беларуси.

В положении о назначении и выплате пособия с 21 декабря 2017 года введена новая норма о преимущественном проживании ребенка в Беларуси или за ее пределами. Согласно пункту 17 при выезде детей, зарегистрированных по месту жительства здесь, за пределы страны меньше чем на 2 месяца, они получают полное пособие. Но есть условие — они должны преимущественно проживать в Беларуси. Если уехать больше чем на 2 месяца, платить пособие перестают до возвращения.

Для назначения и выплаты пособий преимущественное проживание ребенка в Беларуси рассматривается в пределах каждых 12 месяцев со дня назначения выплат. Если ребенок за 12 месяцев фактически проживает в нашей стране не менее 183 дней, его проживание здесь считается преимущественным.

По закону, если мама с ребенком решила уехать из страны больше чем на 2 месяца, не меньше чем за 5 дней до отъезда она должна обратиться в органы соцзащиты и сообщить об этом. Тогда выплата пособия будет приостановлена. А по приезду в Беларусь ей снова нужно известить соцзащиту и пособие опять начнут платить. Если уехать и не сообщить, полученные деньги за время отсутствия в стране придется вернуть.

Норма, которая все это предусматривает, содержится в документах, которые подписываются ри оформлении пособия.

В данном случает управление социальной защиты предложило маме вернуть деньги до 10 февраля либо договориться о других условиях выплаты.

В письме также сказано, что, если получатель пособия отказывается добровольно возвращать пособие, то все излишне выплаченные деньги будут удержаны из последующих сумм пособия в размере 20% от каждого до полного погашения долга.

— Возвращать деньги мы не отказались, понимаем, что закон не на нашей стороне, — говорит бабушка мальчика. — Тем более, что нам пошли навстречу и дали рассрочку на 3 года. Но хотелось бы, чтобы о таких вещах информировали лучше.

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Теги: Минск
 
 
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Соцзащита пояснила, почему семья обязана вернуть деньги, полученные на малыша почти за 2 года.
 
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