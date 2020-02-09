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«Игра, любовь и безумие». В Венеции открылся ежегодный фестиваль

09.02.2020 14:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Италии. Ежегодный карнавал открылся в итальянской Венеции. Традиционно он начинается с праздника на воде. Темой 2020 года стал слоган «Игра, любовь и безумие», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Игра, любовь и безумие». В Венеции открылся ежегодный фестиваль

По живописным каналам города проплыли десятки гондол. Акробаты и артисты демонстрировали свое мастерство.

«Игра, любовь и безумие». В Венеции открылся ежегодный фестиваль

Карнавалы в итальянской Венеции стали проводить в X веке. Спустя 800 лет эти праздничные мероприятия отменили. Традицию возродили только 40 лет назад.

«Игра, любовь и безумие». В Венеции открылся ежегодный фестиваль

Ежегодно на карнавал со всего мира съезжаются более 500 тысяч туристов. Главные мероприятия запланированы на предстоящие выходные. Они будут посвящены Дню всех влюбленных.

«Игра, любовь и безумие». В Венеции открылся ежегодный фестиваль

«Игра, любовь и безумие». В Венеции открылся ежегодный фестиваль

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Новости Италии. Ежегодный карнавал открылся в итальянской Венеции. Традиционно он начинается с праздника на воде. Темой 2020 года стал слоган «Игра, любовь и...
 
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