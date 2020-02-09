Больше 20 лет на одном предприятии

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Машинист расфасовочно-упаковочных машин Елена Врублевская работает на заводе медицинских препаратов с 1998 года. За эти годы она занимала разные должности: была аппаратчиком широкого профиля производства ХФП, осмотрщиком и контролером продукции медицинского назначения 4-го разряда. С 2012 года является машинистом расфасовочно-упаковочных машин.





В прошлом году получила также смежную профессию машиниста по стирке и ремонту технологической одежды и сейчас работает по данной специализации. В свободное от работы время любит вязать крючком, занимается выпечкой кондитерских изделий и увлекается ландшафтным дизайном. Отличительными чертами Татьяны Николаевны, как рассказала начальник цеха медицинских препаратов и другой продукции Зоя Кузнецова, являются доброжелательность, исполнительность и трудолюбие.

Неонила ЛЮБАНЕЦ.