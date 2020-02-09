ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Больше 20 лет на одном предприятии

09.02.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Машинист  расфасовочно-упаковочных машин Елена Врублевская  работает  на заводе  медицинских препаратов с 1998 года. За эти годы она  занимала  разные должности: была  аппаратчиком широкого  профиля  производства ХФП, осмотрщиком и контролером продукции медицинского назначения 4-го разряда. С 2012 года является  машинистом расфасовочно-упаковочных машин.

Больше 20 лет на одном предприятии

В прошлом году получила также смежную профессию машиниста по стирке и ремонту технологической одежды и сейчас работает по данной специализации. В свободное от работы время любит вязать крючком, занимается  выпечкой кондитерских изделий и увлекается ландшафтным дизайном. Отличительными чертами Татьяны Николаевны, как рассказала начальник цеха медицинских препаратов и другой продукции Зоя Кузнецова, являются  доброжелательность, исполнительность и трудолюбие.

Неонила ЛЮБАНЕЦ.


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Машинист  расфасовочно-упаковочных машин Елена Врублевская  работает  на заводе  медицинских препаратов с 1998 года. За эти годы она  занимала  разные должности:
 
Новости дня
Новости разные
 
«Игра, любовь и безумие». В Венеции открылся ежегодный фестиваль
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

08.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
09.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика