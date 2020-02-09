Как в Беловежской пуще. В Лидском районе есть место, где срослись воедино две сосны

Источник материала: Вороновская газета





Природа не перестает удивлять. Об уникальном факте рассказывает «Лідская газета».





Подсказал его житель деревни Докудово Андрей Ширко.

– Недавно в интернете прочитал: в Беловежской пуще замечено очень редкое природное явление – срастание двух сосен , – рассказывает житель села. – А я знаю, что такие же деревья, которые срослись ветвями, есть и у нас, неподалеку от Докудово.

Мы приехали в деревню, и Андрей Ширко провёл нас, показал это место. Оно находится в урочище Поросли, в полукилометре от деревни и недалеко от края леса. Две сосны стоят на расстоянии не более метра друг от друга и на высоте около двух-двух с половиной метров срослись ветвями. Якобы соединились навеки …

– Обычно если одно дерево упирается своей веткой в ствол второго, то ветка постепенно высыхает. А тут наоборот – плотно прилегает к стволу сосны-соседки, – говорит Андрей Ширко, любитель леса и охоты.





Как такое могло получиться? Методист Лидского районного экологического центра детей и молодежи Наталья Бирюк, к которой мы обратились с просьбой объяснить явление, отметила:

– Все очень просто. Два дерева выросли рядом, и ветка одного из них оказалась направленной к ветке другого. Пока деревья были маленькими, ничего необычного не происходило, но по мере роста ветки деревьев прижимались друг к другу. Если дул ветер, ветви раскачивались, и кора в месте их соприкосновения повреждалась. Со временем она полностью стерлась, это привело к срастанию тканей в месте зажима. После это место заросло и стало едва заметным.

На вопрос, как он заметил такое природное явление, Андрей Ширко отметил, что любит наблюдать за природой.

Насчет факта в Беловежской пуще говорят, что рядом с тем самым местом во время Великой Отечественной войны была сожжена церковь. Возможно, и в Докудово история скрывает какую-то тайну?