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В Швейцарии проходит референдум о криминализации гомофобии

09.02.2020 16:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Жители Швейцарии на референдуме в воскресенье голосуют за предложение, согласно которому гомофобия в стране должна считаться уголовным преступлением.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Swiss Info.

Опросы общественного мнения, опубликованные на прошлой неделе, показали, что две трети респондентов высказались за принятие к поправке в закон, которая улучшит защиту от дискриминации по признаку сексуальной ориентации.

Реформа, которая расширит существующие правила борьбы с расизмом и включит гомофобию, была одобрена парламентом в 2018 году.

Но небольшая ультраконсервативная религиозная группа, поддерживаемая правой Швейцарской народной партией, собрала достаточно подписей для проведения всенародного голосования.

Швейцарское уголовное законодательство защищает граждан страны от дискриминации по признаку цвета кожи, религии или этнической принадлежности. В настоящее время правительство и парламент хотят укрепить эту так называемую "антирасистскую уголовную норму" и сделать уголовно наказуемой дискриминацию людей по признаку их сексуальной ориентации.
 
 
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Жители Швейцарии на референдуме в воскресенье голосуют за предложение, согласно которому гомофобия в стране должна считаться уголовным преступлением.
 
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