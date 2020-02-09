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«Инноваций на этом заводе нет и не было». Очередной сбор противников аккумуляторного завода в центре Бреста

09.02.2020 16:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте на площади Ленина сегодня, 9 февраля, около полудня в очередной раз собрались противники строительства аккумуляторного завода. Подобные встречи проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года.

«Инноваций на этом заводе нет и не было». Очередной сбор противников аккумуляторного завода в центре Бреста

По данным правозащитника Романа Кисляка, в 12.40 на площади было более 120 человек. Милиция через мегафон предупреждала их об ответственности за проведение несанкционированной акции.

Противники завода обсудили вынесенное 5 февраля решение экономического суда Брестской области, который удовлетворил иск облисполкома к ООО «АйПауэр» о возврате денежных средств в инновационный фонд. Брестский облисполком добивался взыскания с «АйПауэра» 5 млн 725 тыс. рублей в инновационный фонд, так как компания не выполнила обязательства по договору: не был реализован в срок проект по строительству и вводу в эксплуатацию аккумуляторного завода.

Кроме того, суд отказал «АйПауэру» в удовлетворении поданного компанией в ходе рассмотрения дела встречного иска к облисполкому об установлении факта ничтожности инновационного договора от 2016 года.

Как отметил сегодня во время встречи на площади Кисляк, такое решение в отношении «АйПауэра» «воодушевило противников завода, вдохновило их на боле активную работу по закрытию предприятия».

Елена Макаревич отметила, что 5 февраля присутствовала на вынесении решения суда и все противники завода встретили его аплодисментами. «Суд решил все по совести. Инноваций на этом заводе нет и не было», — сказала она.

В свою очередь общественный активист Владимир Мороз заметил, что не ожидал такого решения суда и «приятно удивлен». «Решение правильное. Посмотрим, как будут дальше развиваться события. Государство у нас непредсказуемо», — считает Мороз.

Активист Олег Вялов полагает, что «закрыть завод не так-то просто и для этого используют экономические рычаги». «Выплата в инновационный фонд подкосит «АйПауэр», потому что у компании не настолько много денег», — предположил он. Тем более, добавил активист, финансовых затрат требует также проведение государственной экологической экспертизы и консервация предприятия, которая сейчас проводится.

Все участники сегодняшней встречи сошлись во мнении, что «АйПауэр» обжалует решение суда.

После встречи на площади, которая длилась примерно до 12.40, противники строительства завода прошли по центральным улицам Бреста — Пушкинской и Советской до кинотеатра «Беларусь».

Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр возведен на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест». На предприятии планируется наладить полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. Активисты выявили ряд нарушений при реализации проекта и с 3 мая 2019 года круглосуточно дежурят возле предприятия.

 
Теги: Брест
 
 
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  В Бресте на площади Ленина сегодня, 9 февраля, около полудня в очередной раз собрались противники строительства аккумуляторного завода. Подобные встречи...
 
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