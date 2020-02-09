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В Беларуси сняли фильм о детстве сироты Джона Уика, которого сыграл Киану Ривз

09.02.2020 16:39 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Помните, как в прошлом году суперкиллер Джон Уик, которого в одноименном фильме сыграл актер Киану Ривз, признался в своем происхождении? В одной из напряженных сцен третьей части боевика герой рассказал о своем прошлом: мол, он – сирота из Беларуси (другие сцены фильма можно не смотреть, если вы не особо хотите потратить время впустую). Забыть эту историю никак не получается: беларусы сняли короткометражный фильм, посвященный детству преславутого убийцы. Рабочее название – «По следам Джона Уика».

По версии авторов ролика, Джордани Йованович – именно такое имя получил Джон при рождении – жил в селе Подгорье и постоянно «придумывал себе разные имена»: то Константин, то Юта (персонаж Ривза в фильме «На гребне волны»), то Избранный (отсылка к Нео из «Матрицы»). А в Америке он оказался, потому что его усыновили цыгане, которые увезли мальчика в Штаты.

В ролике также показали, где именно жил Джордани, жителей села, которые его воспитывали (оказывается, малький Уик часто просил почитать ему «Бабу Ягу»), а еще фотоальбом с детскими снимками Джона. Да и навыки владения оружием, как выяснилось, взялись у него не на ровном месте – это просто дед в детстве давал парню пострелять из ружья. «Джордани, Киану, Джон, Нео, приезжай домой, мы тебя любим и ждем!» – говорят старики, держа в руках фотографию Уика.

Видео было впервые показано на фестивале мобильного кино VOKA SmartFilm, который проходит в Минске. Эта короткометражка – попытка позвать Киану Ривза в Беларусь. Закрытие феста объявлено лишь на 16 апреля, поэтому у актера еще уйма времени. Что же, Ривз, пакуй чемоданы и легкой тебе дороги!

 
Теги: Минск
 
 
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Помните, как в прошлом году суперкиллер Джон Уик, которого в одноименном фильме сыграл актер Киану Ривз, признался в своем происхождении? В одной из напряженных...
 
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