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Klaipedos nafta резко снизила выручку из-за сокращения транзита белорусских нефтепродуктов

09.02.2020 16:21 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Klaipedos nafta резко снизила выручку из-за сокращения транзита белорусских нефтепродуктов

obzor.lt

Государственный оператор терминалов нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ) Klaipedos nafta в январе получил 5,7 млн евро доходов от продаж – на 43,6% меньше, чем за такой же период прошлого года.

"На доходы от деятельности нефтетерминалов все ещё влияют снизившиеся маржи нефтепереработки, которые сказываются и на объемах производства нефтепродуктов основных клиентов, а также на их транзите", – сообщило предприятие. Как сообщается, повлияло и то, что поскольку Минск ведет с Россией переговоры о ценах на импорт нефти, на белорусских НПЗ упала переработка нефти, поэтому экспортировано меньше продуктов, пишет DELFI.

Доходы Klaipedos nafta от погрузок в январе сократились на 35,5% до 2 млн евро, так как на 35% уменьшилась погрузка нефтепродуктов, доходы от погрузок СПГ упали на 47,1% до 3,7 млн евро – из-за снижения на 42% составляющей безопасности. Государству принадлежит 72,32% акций Klaipedos nafta, еще 10,41% акций принадлежит концерну Achemos grupe.


 
 
Теги: Минск
 
 
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Государственный оператор терминалов нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ) Klaipedos nafta в январе получил 5,7 млн евро доходов от продаж – на 43,6% меньше, чем...
 
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