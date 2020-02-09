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Ван Дамм, Депп, Бандерас. Дочки голливудских красавцев, которые взяли от родителей лучшее

09.02.2020 17:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Что нужно для счастья? Если конкретнее – для мужского счастья? Ты можешь быть красивым, умным, знаменитым, богатым и сниматься в голливудских фильмах. Всё это замечательно. Но когда мужчина может похвастаться ещё и красавицей-дочкой, только тогда он может открыть другую сторону себя – сторону гордого отца. Мы выбрали семь знаменитых актёров, которые точно могут гордиться собой. 

Бьянка Ван Варенберг, 29 лет 

Отец – Жан-Клод Ван Дамм. Девушка пошла по стопам отца и тоже стала актрисой. Дебютировала в 2008 году, а в 2012 году впервые получила главную роль. Также пробовала себя в качестве сценариста и продюсера. 

Ван Дамм, Депп, Бандерас. Дочки голливудских красавцев, которые взяли от родителей лучшее
Фото: instagram.com/iambbgun 

Ван Дамм, Депп, Бандерас. Дочки голливудских красавцев, которые взяли от родителей лучшее
Фото: instagram.com/iambbgun 

Ван Дамм, Депп, Бандерас. Дочки голливудских красавцев, которые взяли от родителей лучшее
Фото: instagram.com/jcvd 

Ида Лундгрен, 23 года 

Отец – Дольф Лундгрен. Девушка является моделью, много путешествует, активно занимается спортом, иногда её спарринг-партнёром является Бьянка. Ида также снялась в нескольких фильмах. 

Ван Дамм, Депп, Бандерас. Дочки голливудских красавцев, которые взяли от родителей лучшее
Фото: instagram.com/idaslundgren 

Ван Дамм, Депп, Бандерас. Дочки голливудских красавцев, которые взяли от родителей лучшее
Фото: instagram.com/idaslundgren 

Ван Дамм, Депп, Бандерас. Дочки голливудских красавцев, которые взяли от родителей лучшее
Фото: instagram.com/idaslundgren 

София Роуз Сталлоне, 23 года 

Отец – Сильвестр Сталлоне. В два с половиной месяца София перенесла операцию на сердце, затем ещё одну – в 16 лет. Поскольку дочка из-за своего здоровья заставила Сильвестра сильно поволноваться, она стала его любимицей. Снимается в рекламе и фильмах, появляется в модных журналах. 

Ван Дамм, Депп, Бандерас. Дочки голливудских красавцев, которые взяли от родителей лучшее
Фото: instagram.com/sophiastallone 

Ван Дамм, Депп, Бандерас. Дочки голливудских красавцев, которые взяли от родителей лучшее
Фото: instagram.com/sophiastallone 

Ван Дамм, Депп, Бандерас. Дочки голливудских красавцев, которые взяли от родителей лучшее
Фото: instagram.com/sophiastallone 

Кристина Мария Аврелия Шварценеггер, 28 лет 

Отец – Арнольд Шварценеггер. Девушка окончила университет Джорджтауна по программе «Связи с общественностью». Любит животных. Насколько известно, не работает в киноиндустрии. 

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Ван Дамм, Депп, Бандерас. Дочки голливудских красавцев, которые взяли от родителей лучшее
Фото: instagram.com/christinaschwarzenegger 

Ван Дамм, Депп, Бандерас. Дочки голливудских красавцев, которые взяли от родителей лучшее
Фото: instagram.com/christinaschwarzenegger 

Ван Дамм, Депп, Бандерас. Дочки голливудских красавцев, которые взяли от родителей лучшее
Фото: instagram.com/christinaschwarzenegger 

Лили-Роуз Мелоди Депп, 20 лет 

Отец – Джонни Депп. Лили-Роуз в детстве жила во Франции, а вот школьные годы прошли в Лос-Анджелесе, благодаря чему девушка свободно говорит на французском и английском языках. В детстве играла в театрах, в 2014 году дебютировала в фильмах. Также Депп занимается карьерой модели. 

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Ван Дамм, Депп, Бандерас. Дочки голливудских красавцев, которые взяли от родителей лучшее
Фото: instagram.com/lilyrose_depp 

Ван Дамм, Депп, Бандерас. Дочки голливудских красавцев, которые взяли от родителей лучшее
Фото: instagram.com/lilyrose_depp 

Ван Дамм, Депп, Бандерас. Дочки голливудских красавцев, которые взяли от родителей лучшее
Фото: instagram.com/johnnydeppofficial 

Лоррейн Николсон, 29 лет 

Отец – Джек Николсон. Лоррейн дебютировала в фильме, когда ей было 13 лет. Первую главную роль получила в 2011 году, когда ей был 21 год. С 2016 года девушка предпочитает актёрской работе писать сценарии и заниматься режиссурой. 

Ван Дамм, Депп, Бандерас. Дочки голливудских красавцев, которые взяли от родителей лучшее
Фото: instagram.com/lnicholson 

Ван Дамм, Депп, Бандерас. Дочки голливудских красавцев, которые взяли от родителей лучшее
Фото: instagram.com/lnicholson 

Ван Дамм, Депп, Бандерас. Дочки голливудских красавцев, которые взяли от родителей лучшее
Фото: instagram.com/lnicholson 

Стелла дель Кармен Бандерас Гриффит, 23 года 

Отец – Антонио Бандерас. В своём первом фильме Стелла снялась уже в 1999 году – в 3-летнем возрасте. Бандерас нередко появлялась на публике вместе с отцом, так что Стеллу узнавали на улицах с самого детства. Сейчас девушка предпочитает вести более тихую жизнь и уделять время учёбе, хотя планирует через какое-то время вновь вернуться в киноиндустрию. 

Ван Дамм, Депп, Бандерас. Дочки голливудских красавцев, которые взяли от родителей лучшее
Фото: instagram.com/stellabanderasgriffith 

Ван Дамм, Депп, Бандерас. Дочки голливудских красавцев, которые взяли от родителей лучшее
Фото: instagram.com/stellabanderasgriffith 

Ван Дамм, Депп, Бандерас. Дочки голливудских красавцев, которые взяли от родителей лучшее
Фото: instagram.com/antoniobanderasoficial 

Кстати, хотя каждый отец считает свою дочку маленькой принцессой, дети актёров всё-таки ими не являются.

А вот недавно мы составили список настоящих принцесс, которые в будущем могут унаследовать трон, – здесь подробнее

Люди в материале: Жан-Клод Ван Дамм, Дольф Лундгрен, Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварценеггер, Джонни Депп, Джек Николсон, Антонио Бандерас, Стелла Бандерас, Лоррейн Николсон, Лили-Роуз Депп, Кристина Шварценеггер, София Сталлоне, Ида Лундгрен, Бьянка Ван Варенберг
 
 
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Что нужно для счастья? Если конкретнее – для мужского счастья? Ты можешь быть красивым, умным, знаменитым, богатым и сниматься в голливудских фильмах. Всё это...
 
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