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Ветер и до 8 градусов тепла прогнозируют синоптики в Беларуси 10 февраля

09.02.2020 17:48 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Ветер и до 8 градусов тепла прогнозируют синоптики в Беларуси 10 февраля
Фото из открытых источников

Ветер и до 8 градусов тепла прогнозируют синоптики в Беларуси 10 февраля Правда ли, что из-за бесснежной зимы летом не будет комаров?
10 февраля ночью в Беларуси прогнозируется переменная облачность. Днем будет облачно с прояснениями, ночью - преимущественно без осадков. Утром по западу, днем на большей части территории ожидается мокрый снег, переходящий в дождь. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер южный, юго-западный сильный порывистый. На большей части территории республики ожидается усиление ветра порывами до 15-22 м/с. Ночью прогнозируется от минус 4 до одного градуса тепла. Днем воздух прогреется до 1-6 градусов, по юго-западу будет до плюс 8 градусов.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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