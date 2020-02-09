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Цена биткойна преодолела отметку $10 тысяч

09.02.2020 17:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Стоимость самой популярной криптовалюты, биткойна, 9 февраля утром преодолела психологическую отметку в $10 тыс., свидетельствуют данные Coindesk. На момент написания новости средняя стоимость одной цифровой монеты на биржах составляла примерно $10140.

 В середине декабря курс биткойна достиг своей низшей отметки за последние полгода 18 декабря – тогда он торговался на уровне $6500, после чего криптовалюта начала планомерно дорожать. Таким образом, менее чем за два месяца биткойн вырос в цене в полтора раза. Рыночная капитализация криптовалюты на текущий момент составляет $184,5 млрд.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Стоимость самой популярной криптовалюты, биткойна, 9 февраля утром преодолела психологическую отметку в $10 тыс., свидетельствуют данные Coindesk. На момент написания...
 
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