Эстафету Олимпийского огня впервые начнет женщина

Kyodo . Об этом сообщает





"Чемпионка Греции по олимпийской стрельбе Анна Коракаки выбрана для старта эстафеты на Олимпийских играх в Токио в 2020 году, впервые в истории игр женщина будет нести факельный огонь", - говорится в сообщении.













Олимпийский комитет Греции выбрал Коракаки, завоевавшей золото на женских соревнованиях по стрельбе из пистолета на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году.





После того, как Коракаки пробежит первую часть эстафеты, она передаст эстафету Мизуки Ногучи, победительнице женского марафона на Олимпиаде 2004 года в Афинах. Ногучи станет первой японкой, которая будет нести олимпийский огонь в 2020 году.





Церемония зажжения огня состоится 12 марта в городе Олимпия.