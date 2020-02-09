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На IT-рынке Беларуси – очередная консолидация: ScienceSoft поглотила OCSICO

09.02.2020 18:00 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

На IT-рынке Беларуси – очередная консолидация: ScienceSoft поглотила OCSICO

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Разработчик программного обеспечения ScienceSoft сообщил dev.by о слиянии с ИТ-компанией OCSICO.

В объединенной команде уже работает 700 человек. В ScienceSoft обещают мягкую интеграцию специалистов OCSICO в новую компанию и полный пакет бонусов, включая оплату тренингов и медстраховку.

Сделка по присоединению OCSICO к ScienceSoft завершилась в декабре прошлого года. Но в ScienceSoft отказались раскрыть технические подробности и условия слияния двух компаний.

Как рассказал dev.by CEO ScienceSoft Николай Кураев, компания рассматривала другие варианты для присоединения, но остановились на OCSICO.

«Это наш давний партнер. Мы уверены в профессионализме специалистов OCSICO, так как у нас есть несколько совместно выполненных проектов. Присоединение позволит ScienceSoft расширить портфолио своих сервисов и список технологических компетенций. Мы используем опыт OCSICO в разработке систем для управления автопарком (fleet management), решений для банковской сферы и медицины», — пояснил он.

Многие топ-менеджеры OCSICO ранее работали в ScienceSoft. Руководителем одного из технических департаментов объединенной компании станет CTO OCSICO Сергей Кастюкевич.

«С точки зрения бизнеса для нашей компании — это новые возможности, синергия технологических компетенций и расширение ресурсной базы. Наши специалисты смогут участвовать в увлекательных проектах, изучать новые технологии, да и просто освежить рабочую обстановку», — прокомментировал слияние Сергей Кастюкевич.

Объединенная компания будет работать под брендом ScienceSoft. Интеграция OCSICO в ScienceSoft будет проходить в течение 2020 года.

«Такой срок необходим, чтобы гармонизировать все рабочие процессы и инструменты. Также в этот период будут перезаключены контракты с сотрудниками, — рассказал директор по персоналу ScienceSoft Владимир Степуро. — Сейчас все специалисты OCSICO продолжают работу в компании — оттока людей нет. Мы стараемся сделать процесс перехода максимально удобным для всех, поэтому думаем, что и в дальнейшем с нами останется большая часть команды».

В мае ScienceSoft открыл второй офис в Минске с расчетом на рост компании. В конце 2019 года туда переехали специалисты OCSICO. Им доступны спортзал, душевые, оборудованная кухня, фрукты, напитки, развлечения и т. д. После официального вхождения в штат ScienceSoft новые сотрудники, получат и полный пакет бонусов: медицинскую страховку, компенсацию расходов на спорт, курсы английского и немецкого языка в офисе, бесплатные услуги массажиста. Также компания будет оплачивать новым сотрудникам профессиональные тренинги.

 
Теги: Минск
 
 
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Разработчик программного обеспечения ScienceSoft сообщил dev.by о слиянии с ИТ-компанией OCSICO.
 
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