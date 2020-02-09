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Под Минском продают коттедж за $1,5 миллиона. Там даже сауна «от Versace»

09.02.2020 17:58 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Телеграм-канал «Будни риэлтора» заметил объявление о продаже коттеджа за 1,5 миллиона долларов. Вернее сказать, покупателя ищут не столько для коттеджа, сколько для целого жилого комплекса: он состоит из двух отдельных домов, каждый из которых полностью автономен.

Участок расположен по улице Украинская в Семково (это под Минском). В основном доме – 416 квадратных метров – есть собственный кинотеатр, акустику которому спроектировали и установили немецкие инженеры. В гостевом доме – 688 квадратных метров – все пространство делится на две части: зону, где живут, и зону, где отдыхают. В последней есть тренажерный зал, бассейн (12.1 на 4.6 метров) глубиной и три парилки – русская, финская, турецкая. Если всмотреться, на дверях можно заметить логотипы Versace.

Оба дома в три уровня: подвал, первый и мансардный этажи. Ну и, конечно, вдовесок идут «люксовая мебель», «шикарный ремонт» и «максимально комфортные условия жизни», уверяют агенты недвижимости в свойственной им манере. Итак, приготовьтесь: сейчас будет много фото:

 
 
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Телеграм-канал «Будни риэлтора» заметил объявление о продаже коттеджа за 1,5 миллиона долларов. Вернее сказать, покупателя ищут не столько для коттеджа, сколько...
 
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