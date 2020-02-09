|
Под Минском продают коттедж за $1,5 миллиона. Там даже сауна «от Versace»
Источник материала: KYKY>
Телеграм-канал «Будни риэлтора»
Участок расположен по улице Украинская в Семково (это под Минском). В основном доме – 416 квадратных метров – есть собственный кинотеатр, акустику которому спроектировали и установили немецкие инженеры. В гостевом доме – 688 квадратных метров – все пространство делится на две части: зону, где живут, и зону, где отдыхают. В последней есть тренажерный зал, бассейн (12.1 на 4.6 метров) глубиной и три парилки – русская, финская, турецкая. Если всмотреться, на дверях можно заметить логотипы Versace.
Оба дома в три уровня: подвал, первый и мансардный этажи. Ну и, конечно, вдовесок идут «люксовая мебель», «шикарный ремонт» и «максимально комфортные условия жизни», уверяют агенты недвижимости в свойственной им манере. Итак, приготовьтесь: сейчас будет много фото:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Телеграм-канал «Будни риэлтора» заметил объявление о продаже коттеджа за 1,5 миллиона долларов. Вернее сказать, покупателя ищут не столько для коттеджа, сколько...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)