Льда нет: погода отменила в Беларуси зимнюю рыбалку

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Зимняя рыбалка отменяется. Ни один водоем Беларуси в этом сезоне ни разу не покрылся толстым слоем льда, поэтому и сверлить лунки рыболовам негде. Но такая теплая погода на руку браконьерам. Подробности узнавала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Одинокий рыбак на набережной реки Свислочь – картина для февраля непривычная. Тысячи любителей подледной ловли этой зимой остались дома. На спиннинг сейчас поймать карася или щуку сложно: рыба в полусонном состоянии. Ее надо выманивать, но с берега это сделать не просто.

«Жена подарила набор новых жерлиц. В этом году еще ни разу даже их не поставил. Льда нет. Приходится так вот душу отводить», – посетовал рыбак Максим Тримпелис.

Казалось бы, у спасателей хлопот поменьше: рыбаки не проваливаются под лед. Но вода все равно ледяная. И если человек в нее попал, есть несколько минут, чтобы помочь. Поэтому водолазы регулярно тренируются и мониторят территорию. Ведь затишьем этот сезон назвать нельзя.

«Видите, может быть гололед. У нас везде здесь пирс. И сход такой высокий. Человек поскользнулся, упал», – отметил начальник водолазно-спасательной службы ОСВОД Минска Дмитрий Барановский.

Если рыбаки-любители даже не расчехляли свои буры, то браконьеры во всю раскинули сети. Для них такая зима самое рыбное время.

«Морозной зимой факты браконьерства с использованием сетей уменьшаются во много раз. Так как такой подледный способ сетной рыбалки требует специальных навыков и устройств. Из-за аномальной зимы в этом году водоемы не покрылись льдом. Из-за этого рыболовные угодья притягивают браконьеров», – заявил старший госинспектор Минской областной инспекции Охраны животного и растительного мира Иван Радевич.

Такой масштабный улов поразил даже видавших виды специалистов. 230 килограммов отборного карася, щуки и леща попали в сети браконьеров на озере Червоном. И это не единичный случай. Любители незаконного промысла исчисляются десятками.

«За прошедшую неделю около 40 случаев было, когда задерживали браконьеров с сетными орудиями. В Беларуси ловить сетями нельзя при любительском рыболовстве. Изъяли у браконьеров за неделю около сотни сетей общей длинной 4,5 километра», – отметила специалист по связям с общественностью Госинспекции охраны животного и растительного мира Ольга Громович.

За браконьерство грозит штраф от тринадцати долларов и выше. Вплоть до уголовной ответственности. Еще придется возместить вред, причиненный природе. Один карась, например, обойдется в 10 долларов. Любителям зимней рыбалки остается надеяться, что зима все-таки «проснется». Ведь уже через пару недель начнется нерест, поэтому ловить рыбу будет запрещено.