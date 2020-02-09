ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Льда нет: погода отменила в Беларуси зимнюю рыбалку

09.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Зимняя рыбалка отменяется. Ни один водоем Беларуси в этом сезоне ни разу не покрылся толстым слоем льда, поэтому и сверлить лунки рыболовам негде. Но такая теплая погода на руку браконьерам. Подробности узнавала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Одинокий рыбак на набережной реки Свислочь – картина для февраля непривычная. Тысячи любителей подледной ловли этой зимой остались дома. На спиннинг сейчас поймать карася или щуку сложно: рыба в полусонном состоянии. Ее надо выманивать, но с берега это сделать не просто.

«Жена подарила набор новых жерлиц. В этом году еще ни разу даже их не поставил. Льда нет. Приходится так вот душу отводить», – посетовал рыбак Максим Тримпелис.

Казалось бы, у спасателей хлопот поменьше: рыбаки не проваливаются под лед. Но вода все равно ледяная. И если человек в нее попал, есть несколько минут, чтобы помочь. Поэтому водолазы регулярно тренируются и мониторят территорию. Ведь затишьем этот сезон назвать нельзя.

«Видите, может быть гололед. У нас везде здесь пирс. И сход такой высокий. Человек поскользнулся, упал», – отметил начальник водолазно-спасательной службы ОСВОД Минска Дмитрий Барановский.

Если рыбаки-любители даже не расчехляли свои буры, то браконьеры во всю раскинули сети. Для них такая зима самое рыбное время.

«Морозной зимой факты браконьерства с использованием сетей уменьшаются во много раз. Так как такой подледный способ сетной рыбалки требует специальных навыков и устройств. Из-за аномальной зимы в этом году водоемы не покрылись льдом. Из-за этого рыболовные угодья притягивают браконьеров», – заявил старший госинспектор Минской областной инспекции Охраны животного и растительного мира Иван Радевич.

Такой масштабный улов поразил даже видавших виды специалистов. 230 килограммов отборного карася, щуки и леща попали в сети браконьеров на озере Червоном. И это не единичный случай. Любители незаконного промысла исчисляются десятками.

«За прошедшую неделю около 40 случаев было, когда задерживали браконьеров с сетными орудиями. В Беларуси ловить сетями нельзя при любительском рыболовстве. Изъяли у браконьеров за неделю около сотни сетей общей длинной 4,5 километра», – отметила специалист по связям с общественностью Госинспекции охраны животного и растительного мира Ольга Громович.

За браконьерство грозит штраф от тринадцати долларов и выше. Вплоть до уголовной ответственности. Еще придется возместить вред, причиненный природе. Один карась, например, обойдется в 10 долларов. Любителям зимней рыбалки остается надеяться, что зима все-таки «проснется». Ведь уже через пару недель начнется нерест, поэтому ловить рыбу будет запрещено.

Ранее на Сахалине спасли всех рыбаков с отколовшейся льдины. Около 300 любителей зимней рыбалки вышли половить крабов. Однако совсем не учли погоду.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 85
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ни один водоем в республике в этом сезоне ни разу не покрылся толстым слоем льда.
 
Новости дня
Новости разные
 
Блогеры узнали, какие продукты покупает глава КГБ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

08.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
09.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика