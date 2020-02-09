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Скандальную белоруску Настю Рыбку выкинули из шоу “Последний герой” после первой же ночи на острове

09.02.2020 19:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Девушка взбесила знаменитостей и поплатилась за это.

Единственную ночь провела скандально известная  “охотница за олигархами” Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) на проекте «Последний герой. Зрители против звезд». Девушку не приняли прочие знаменитости, которые отказались делить территорию и общаться с девушкой такого рода занятий. Они устроиле Рыбке бойкот, пишет progomel.by

Напомним, что именно она стала “Загадочным” 17-м участником реалити-шоу, которое демонстрирует канал ТВ3. В первый же день племя звезд выиграло первое испытание и в качестве награды могло получить запас провизии либо еще одного участника. По словам многих участников звездной группы, они прогадали, выбрав Вашукевич. Ей сразу же объявили бойкот.

Так, по словам рэпера Птахи, он “с эскортницами не общается и никаких дел не имеет”. Такое же мнение высказали танцор Евгений Папунаишвили и остальные звезды.

Исключение составила только звезда Comedy Woman Надежда Ангарская, предложив Насте ночевать вместе с ней. Но та отказалась и была на острове отдельно от других.


Наутро мужчины уплыли с острова, пояснив, что женаты, а присутствие Рыбки, может породить сомнения в головах у жен и привести к разрушению брака. К ним в бегстве присоединились актрисы Лукерья Ильяшенко и Наталья Бардо.

А актрисы Елена Проклова и Надежда Ангарская предложили девушке уйти в другую команду. Но та ответила, что в других командах ситуация будет аналогичной. Поэтому лучше ей все же отправиться домой – она предпочитает отдыхать на белоснежных простынях, а не на песке. Позже Рыбка рассказала, что испытывала сама, будучи на шоу.

“Было прикольно. Но если вы такие все высокоморальные, то откуда столько недоверия в семье?”, – задала вопрос экс-участница шоу. “Попробуйте сходить к семейному психотерпевту. Говорят, это помогает”, – с улыбкой дала совет звездам эскортница.
 
 
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