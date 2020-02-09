Портрет Путина со слов Лукашенко: слабохарактерный и не держит слово

Очередные переговоры президентов Беларуси и России в Сочи, а точнее отсутствие положительных результатов для Александра Лукашенко, в который раз подтвердили: несмотря на теплые и пафосные слова, отношения между ними очень непростые.





Однако за двадцатилетнюю историю контактов руководителей стран были моменты, когда Лукашенко высказывался о Владимире Путине очень откровенно. Если верить главе Беларуси, то портрет российского президента получается не очень привлекательным.





UDF.BY рассказывает о некоторых чертах характера, приписываемых Путину со стороны Лукашенко. рассказывает о некоторых чертах характера, приписываемых Путину со стороны Лукашенко.

Слабохарактерный: «Как обычно, попытался сделать вид, что он не видел и не слышал»





Если верить руководителю Беларуси, то президент РФ сильно подвержен влиянию подчиненных. Его чуть ли противопоказано оставлять наедине с российскими министрами и другими чиновниками.





«Поехали к нему (Путину). До двух часов ночи… обсудили все вопросы, ну, вот как родные люди. Ну и последний вопрос. Он берет там свои бумаги. Александр Григорьевич, вот тут так, так, так… Долго там пытался мне что-­то объяснить. Я говорю: подожди, ты хочешь сказать, что вы не можете этим путем идти, как вот эту таблицу вы мне прислали… «Ну, да. У меня вот тут». И начал мотивацию – министры пришли... Я говорю: слушай, Володя, не порти вечер», – рассказал однажды Лукашенко.





По словам руководителя Беларуси, в 2000-х Путин проявил слабохарактерность, когда сначала после внушения окружения остановил поставки газа нашей стране, а затем позвонил, чтобы открутить ситуацию назад.





«Он говорит: «Александр Григорьевич, не переживай, мы разберемся тут». Через час он мне снова звонит в резиденцию и говорит: «Вот тут мои (дословно) мне говорят, что это не так, и так далее. Мы вот вынуждены...» Я говорю: «Не делай этого, потому что это приведет к страшным потерям в белорусско–российских отношениях. Этот рубец потом не зарубцуешь ничем». Уже на повышенных тонах шел разговор... И ночью был перекрыт природный газ… Правда, когда уже увидели, что не мы теряем, а Россия теряет, что штрафные санкции будут выставлены и так далее, он мне позвонил и говорит: «Александр Григорьевич, давай забудем. Ну откройте там, на Запад», – рассказал журналистам Лукашенко.





Среди примеров слабохарактерности Путина – его привычка делать вид, что он не в курсе происходящего.





«Мы часто, особенно с Владимиром Владимировичем, обсуждаем проблемы, я говорю: «Слушай, тебя не угнетает, что сейчас тебя сравнивают с Лукашенко, а Россию с Беларусью, только большой?» Ну, он, как обычно, попытался сделать вид, что он не видел и не слышал, чтобы меня не обидеть или еще что-то», – поведал как-то Лукашенко.





Еще один пример со слов руководителя Беларуси:





«Я Владимиру Владимировичу сказал: «Почему Вы меня лично и белорусский народ оскорбляете?» Он мне задает вопрос: «Где? Этого никогда не было. Не в курсе дела». И я ему сразу документы на стол: средства массовой информации».





Иногда российский президент даже не может дать руководителю Беларуси внятный ответ.





«Вот вы были на МЗКТ. Это суперпродукция, которая экспортируется процентов, наверное, 80 в Россию. Сейчас начали на КАМАЗе что–то пытаться подобное сделать. До сих пор денег кучу потратили, но ничего не сделали. Я Путину говорил: зачем ты это делаешь? Вот есть предприятие. Есть проблемы по закупкам или по цене, по качеству? «Никаких». «Так зачем тогда создавать?» Создавая альтернативу, вы нас просто этим самым выталкиваете из этого союза», – объяснял Лукашенко.





Не держит слово: «Владимир Владимирович, мы же так не договаривались»





Еще одна характерная черта Путина со слов Лукашенко: он часто не держит свое слово. Руководитель страны неоднократно обвинял в этом коллегу.





«Я не успел прилететь в Москву, по–моему даже еще в самолете находился, как НТВ транслирует передачу какую–то, явно не НТВэшный материал, явно он был сброшен из Администрации российского президента. Мол, сегодня состоится Высший Госсовет, но, чуть ли не по вине Лукашенко вопрос соглашения о союзной валюте и ее введении будет обсуждаться за рамками Высшего Госсовета. Я говорю Путину: Владимир Владимирович, мы же так не договаривались. Мы же вообще договорились, что мы честно дадим информацию по работе Высшего Государственного Совета», – обижался Лукашенко.





Но больше всего руководителя нашей страны возмущало поведение коллеги по вопросам энергоносителей.





«Я Путину Владимиру Владимировичу говорю: ну чего мы тут горячимся? Дайте возможность своему ближайшему союзнику, дайте нам возможность, как американцам и другим, добывать газ и нефть на территории России... Хорошее, мне говорят, предложение. Прошло два года — из этого хорошего предложения ничего не получилось. Какой вывод можно сделать?» – рассказал Лукашенко.





Руководитель страны даже прямо обвинял российского президента.





«Последний раз мы договорились с Путиным Владимиром Владимировичем, когда он был Президентом, что мы проведем такие учения и пригласим наших друзей из ОДКБ. И эти учения уже были подготовлены, и российские части были переброшены на полигоны Беларуси, все было готово. Но в последний момент президент России на эти учения не приехал, и мне пришлось проводить их одному», – рассказал Лукашенко правду российским журналистам.





Еще один пример подобного обвинения в адрес Путина:





«Мы же подписали с вами соглашение. Давайте на равных условиях будем работать и в России, и в Беларуси: для субъектов хозяйствования, для людей — равные условия. Мы же не просили каких–то льгот... Подписали договор. А потом Путин дал МИДу команду выйти из этого договора».





А вот ситуация со слов Лукашенко, когда российский коллега чуть ли его не обманывал:





«И вот мы в рамках ЕврАзЭС приперли Путина к стене и говорим: так ты нам скажи правду, что приоритетно у вас в России — или ВТО, или же ЕврАзЭС?.. Путин говорит: да что вы, конечно, вы... Позвали Грефа. Приходит. Я ему задаю этот же вопрос. Он говорит: на нас вы не обижайтесь, но приоритет — это ВТО. Вот мы вступим в ВТО — и вам будет легче. Я говорю: Владимир Владимирович, так как?»





Позитивная черта характера: признает свою неправоту





Но, по словам Лукашенко, есть у его российского коллеги и позитивные черты характеры. Одна из них – умение признавать свою неправоту.





«Газовые проблемы, попытка давления на Беларусь, другие вопросы, мухи-котлеты и так далее – это повлияло на настроение белорусов. Белорусы просто обиделись. Ну... мы люди отходчивые. Тем более вы же видите, что и Владимир Владимирович, и россияне, если они где-то и не правы, то умеют дипломатически, аккуратно признавать ошибки», – констатировал однажды руководитель Беларуси.





Как-то Лукашенко рассказал, как Путин согласился с его аргументами:





«Я Путину говорю, как аргумент говорю: «Слушай, ну чего ты уперся, дай этот несчастный миллиард или 2 миллиарда долларов, ты же в свою экономику вкидываешь триллионы рублей и сотни миллиардов долларов»… Я говорю: «Стоп, белорусская экономика - это что? Это – финишное производство... России». «Да, вообще-то ты прав». То есть его это убедило»









По словам руководителя Беларуси, его российский коллега умет пересматривать свое прежнее скептичное отношение, получив новую информацию.





«Как мне показалось: даже Владимир Владимирович Путин когда-то не верил, что Беларусь пойдет по пути интеграции. Мы с удивлением это воспринимали… Если и были какие–то непонимания, недопонимания нашей политики, то они на сегодняшний день сняты», – радовался как-то Лукашенко.





Как видим, продолжалось это недолго.