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Правила хоккея неизменны: как прошла встреча Путина и Лукашенко в Сочи
09.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На этой неделе президент Беларуси Александр Лукашенко побывал в небольшом городке Добруш, который находится в Гомельской области. Поездка выдалась богатой на яркие заявления. Именно там Александр Григорьевич сказал, что в отношениях между Беларусью и Россией наступил «момент истины». И уже через три дня он прилетел в Сочи на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Наблюдала за ними политический обозреватель «МИР 24» Маргарита Гырылова.
К делам планировали перейти сразу. В зал переговоров принесли дипломат Лукашенко, но тут погода нарушила планы. Из-за плохих метеоусловий сочинский аэропорт не принял правительственный самолет. Часть российской делегации, летевшая из Москвы, улетела в Минеральные воды.
«К сожалению, наша делегация пока не смогла добраться на нашу встречу. Надеюсь, что погодные условия позволят, и они чуть попозже приедут. Мы затронули много вопросов, представляющих взаимный интерес. Поэтому можем продолжить сейчас в более широком составе, а потом подождем еще наших коллег и перейдем ко второму раунду», – сказал президент России Владимир Путин.
«О многом поговорили, дошли до глубины седых времен нашей совместной жизни в одном государстве. Обсудили много исторических дат и моментов. И обсудили не только вопросы, представляющие взаимный интерес, но которые касаются многих наших соседей, стран бывшего Соетского Союза. У нас в программе есть и другие вопросы. А потом вернемся, когда сюда приедут члены российской делегации. Небо якобы уже прояснилось», – отметил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
Но сверху сыпало щедро. МЧС с утра предупреждало о ненастье. Мокрый снег и наледь. Затянутое небо затянуло переговорный процесс. У сторон не сходятся позиции в цене на энергоносители. За три дня до визита Александр Лукашенко объяснил свою.
Из всех российских компаний только две продолжают поставлять нефть в Беларусь. Обе входят в энергетический холдинг «Сафмар», владеет которым Михаил Гуцериев. Предприниматель родом из Казахстана, в Беларуси у него бизнес по производству удобрений. Топливо в республику его компании продают по ценам ниже мировых почти на 10%. Дмитрий Козак по итогам переговоров в Сочи заявил, что правительство России не будет влиять на ценовую политику остальных «нефтяников». Стоимость нефти, прежде всего, регулирует рынок.
Что касается газа: Беларуси продолжат поставлять голубое топливо на условиях 2019 года – 127 долларов за тысячу кубометров. Договоренности эти были достигнуты уже поздним вечером, а перед этим лидеры сыграли в хоккей.
Владимир Путин, Александр Лукашенко и его сын Николай вышли на лед в одной команде. Счет открыл президент России. Команда белых в итоге выиграла. Занесла в ворота синих 13 шайб. Из них три – Владимир Путин, две – Александр Лукашенко и четыре – Николай. Пока играли российская делегация собралась в полном составе.
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Президент Беларуси прилетел в Сочи на переговоры с российским лидером. Говорили о многом, по словам белорусского лидера, «дошли до глубины седых времен». А еще...
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