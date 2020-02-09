Правила хоккея неизменны: как прошла встреча Путина и Лукашенко в Сочи

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На этой неделе президент Беларуси Александр Лукашенко побывал в небольшом городке Добруш, который находится в Гомельской области. Поездка выдалась богатой на яркие заявления. Именно там Александр Григорьевич сказал, что в отношениях между Беларусью и Россией наступил «момент истины». И уже через три дня он прилетел в Сочи на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Наблюдала за ними политический обозреватель «МИР 24» Маргарита Гырылова.

Александр Лукашенко в Сочи прилетел накануне встречи . Ночевал в санатории «Беларусь». Их два на черноморском побережье: один у моря, другой – в горах. Дом официальных приемов «Лаура» считается зимней резиденцией Владимира Путина на Красной Поляне. Интерьер под дерево с позолотой, хрустальные люстры. В такой обстановке лидеры завтракали.

К делам планировали перейти сразу. В зал переговоров принесли дипломат Лукашенко, но тут погода нарушила планы. Из-за плохих метеоусловий сочинский аэропорт не принял правительственный самолет. Часть российской делегации, летевшая из Москвы, улетела в Минеральные воды.

«К сожалению, наша делегация пока не смогла добраться на нашу встречу. Надеюсь, что погодные условия позволят, и они чуть попозже приедут. Мы затронули много вопросов, представляющих взаимный интерес. Поэтому можем продолжить сейчас в более широком составе, а потом подождем еще наших коллег и перейдем ко второму раунду», – сказал президент России Владимир Путин.

«О многом поговорили, дошли до глубины седых времен нашей совместной жизни в одном государстве. Обсудили много исторических дат и моментов. И обсудили не только вопросы, представляющие взаимный интерес, но которые касаются многих наших соседей, стран бывшего Соетского Союза. У нас в программе есть и другие вопросы. А потом вернемся, когда сюда приедут члены российской делегации. Небо якобы уже прояснилось», – отметил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Но сверху сыпало щедро. МЧС с утра предупреждало о ненастье. Мокрый снег и наледь. Затянутое небо затянуло переговорный процесс. У сторон не сходятся позиции в цене на энергоносители. За три дня до визита Александр Лукашенко объяснил свою.

«Продайте нам по мировым ценам. Нет, по мировым не продадим. Вот сегодня бочка нефти стоит 55 долларов. Вы нам еще 12 долларов заплатите. За что? Это премия нашим компаниям за то, что мы вам поставим. А как вы Польше и Венгрии продаете? Без премий. Поэтому 7 февраля мы будем говорить с президентом Путиным об этом. Некий момент истины наступил» – заявлял Лукашенко.

Из всех российских компаний только две продолжают поставлять нефть в Беларусь. Обе входят в энергетический холдинг «Сафмар», владеет которым Михаил Гуцериев. Предприниматель родом из Казахстана, в Беларуси у него бизнес по производству удобрений. Топливо в республику его компании продают по ценам ниже мировых почти на 10%. Дмитрий Козак по итогам переговоров в Сочи заявил, что правительство России не будет влиять на ценовую политику остальных «нефтяников». Стоимость нефти, прежде всего, регулирует рынок.

«Сегодня встал вопрос предоставления скидок. Это означает только одно – необходимо было бы вводить государственное регулирование нефтяного рынка, что сделать мы не можем – не сможем менять правила игры», – сказал заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.

Что касается газа: Беларуси продолжат поставлять голубое топливо на условиях 2019 года – 127 долларов за тысячу кубометров. Договоренности эти были достигнуты уже поздним вечером, а перед этим лидеры сыграли в хоккей.

Владимир Путин, Александр Лукашенко и его сын Николай вышли на лед в одной команде. Счет открыл президент России. Команда белых в итоге выиграла. Занесла в ворота синих 13 шайб. Из них три – Владимир Путин, две – Александр Лукашенко и четыре – Николай. Пока играли российская делегация собралась в полном составе.