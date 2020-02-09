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«Минсктранс»: оплачивать проезд белорусы смогут не выходя из дома

09.02.2020 20:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На волне транспортных споров пассажиры тут же отыскали многоточие в другом вопросе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Пробить талон за 15 секунд! Журналистский эксперимент в реальных условиях

«Минсктранс»: оплачивать проезд белорусы смогут не выходя из дома

В столице все еще не налажена оплата проезда в наземном транспорте с помощью банковской карты. Тест-драйв системы более полугода проводили на 6-м троллейбусном маршруте, но в массы функция не пошла – возникли разногласия с банком, предоставляющим услугу.

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«Минсктранс»: оплачивать проезд белорусы смогут не выходя из дома

Елена Романова, заместитель генерального директора ГП «Минсктранс»:
Есть некоторые у нас технические аспекты, которые вызывают у нас сомнение. Сейчас мы, не закрывая опытную эксплуатацию, пытаемся решить вопрос, устранить, и тогда уже будем принимать решение дальше.

Сейчас мы работаем над проектом создания удаленного пополнения через интернет. С ЕРИП у нас идет сотрудничество, будет создан сервис и пассажиры смогут оплачивать проезд, не выходя из дома.

Люди в материале: Елена Романова
 
 
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Новости Беларуси. На волне транспортных споров пассажиры тут же отыскали многоточие в другом вопросе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Пробить талон за 15...
 
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