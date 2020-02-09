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«Минсктранс»: оплачивать проезд белорусы смогут не выходя из дома
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На волне транспортных споров пассажиры тут же отыскали многоточие в другом вопросе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В столице все еще не налажена оплата проезда в наземном транспорте с помощью банковской карты. Тест-драйв системы более полугода проводили на 6-м троллейбусном маршруте, но в массы функция не пошла – возникли разногласия с банком, предоставляющим услугу.
Елена Романова, заместитель генерального директора ГП «Минсктранс»:
Сейчас мы работаем над проектом создания удаленного пополнения через интернет. С ЕРИП у нас идет сотрудничество, будет создан сервис и пассажиры смогут оплачивать проезд, не выходя из дома.
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Новости Беларуси. На волне транспортных споров пассажиры тут же отыскали многоточие в другом вопросе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Пробить талон за 15...
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