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Что делать, если попался контролёрам? Совет от бывалого «зайца»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вероятно, правило «15 секунд», которое таковым и стать не успело, – еще один способ приструнить пассажиров-неплательщиков, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
По самым грубым подсчетам специалистов только столичный бюджет ежедневно теряет 60 тысяч рублей. Эту сумму старательно формируют так называемые «зайцы».
Тарас – «заяц» с пятилетним стажем. Свои безбилетные путешествия он оставил в прошлом и сегодня добросовестно погасил талон. Однако способы прокатиться, как говориться, на халяву не забыл.
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Новости Беларуси. Вероятно, правило «15 секунд», которое таковым и стать не успело, – еще один способ приструнить пассажиров-неплательщиков, сообщили в программе...
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