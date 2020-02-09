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Что делать, если попался контролёрам? Совет от бывалого «зайца»

09.02.2020 20:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вероятно, правило «15 секунд», которое таковым и стать не успело, – еще один способ приструнить пассажиров-неплательщиков,  сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Что делать, если попался контролёрам? Совет от бывалого «зайца»

По самым грубым подсчетам специалистов только столичный бюджет ежедневно теряет 60 тысяч рублей. Эту сумму старательно формируют так называемые «зайцы».

Пробить талон за 15 секунд! Журналистский эксперимент в реальных условиях

Что делать, если попался контролёрам? Совет от бывалого «зайца»

Тарас – «заяц» с пятилетним стажем. Свои безбилетные путешествия он оставил в прошлом и сегодня добросовестно погасил талон. Однако способы прокатиться, как говориться, на халяву не забыл.

Что делать, если попался контролёрам? Совет от бывалого «зайца»


Тарас Тарналицкий:
Если ты уже попался, есть тоже уловки. Главное, во-первых, не разжигать конфликт, нужно быть спокойным, просто сказать: «Да, у меня нет билета». Не тянуть время, сказать, что просто нет билета и все.

Люди в материале: Тарас Тарналицкий
 
 
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Новости Беларуси. Вероятно, правило «15 секунд», которое таковым и стать не успело, – еще один способ приструнить пассажиров-неплательщиков,  сообщили в программе...
 
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